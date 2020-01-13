中关村在线消息：近日据台媒消息，在英特尔CPU供应短缺之际，美国超威半导体公司AMD 积极推出Zen 3架构处理器抢市场，全部采用台积电极紫外光（EUV）7+纳米制程，而苹果2020年转进5纳米制程，超威由此挤下苹果，成为台积电7纳米第一大客户。



AMD成为台积电7纳米芯片最大客户

据台湾中时电子报1月10日报道，台积电为应对7纳米“大爆单”的情况，已积极扩增产能。有数据显示，2020上半年，台积电7纳米每月出货将达11万片，主要客户分别为苹果、华为海思、高通、超威及联发科。

报道称，下半年7纳米产能每月将上看14万片，不过苹果、华为海思转进5纳米制程，而美国超威半导体公司7纳米订单比例大幅增加，预计每月包下3万片产能，占比提升到21%，超车苹果，成为台积电7纳米最大客户。

报道认为，美国超威半导体公司首次抢下台积电7纳米最大比例产能的两大原因：一是该公司2020年将陆续推出Zen 2和Zen 3架构处理器的全新产品，全部采用台积电7纳米及7+纳米制程；二是，苹果和华为海思新一代产品转进5纳米制程。

超威除了成为台积电7纳米第一大客户，未来在5纳米制程上，更将持续与台积电紧密合作。【7367173】

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