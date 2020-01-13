中关村在线消息：近日据悉，西班牙手机品牌Doogee发布了一款全新的三防+模块化智能手机 Doogee S95 Pro。











Doogee全新三防模块化手机S95 Pro亮相

Doogee S95 Pro搭载了联发科P90处理器，它基于12nm工艺制程打造，它将两颗强力的Cortex A75处理器与六颗Cortex A55处理器合并在一个八核丛集系统中，GPU为IMG Power VR GM 9446。



Doogee S95 Pro还搭载了5150mAh大电池，支持24W有线快充和10W无线充电，内置8GB内存，128GB存储，后置4800万像素三摄，主摄为索尼IMX582。

在三防性能上，Doogee S95 Pro支持IP69K防水防尘，通过了MIL-STD-810G军规认证。

在模块化上，Doogee S95 Pro设计类似于摩托的Moto Mods，机身背部有磁吸式设计，官方目前提供了扬声器与电池模块3500mAh。

在价格上，Doogee S95 Pro目前售价369美元，约合人民币2550元，再加100美元可以得到2个模块。【7367061】

（文中图片来自互联网）

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