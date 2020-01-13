中关村在线消息：近日，据国外爆料大神Ice universe透露，三星即将推出的新一代折叠智能手机将被命名为Galaxy Z Flip。



三星公布下一款折叠手机命名为 Galaxy Z Flip

根据早前泄露的信息了解到，这款手机将搭载去年的高通骁龙855处理器、1000万像素的前置摄像头很有可能会采用跟Note 10一样的图像传感器、手机背面安装双摄像头。

在设备的背面则有一个小小的通知显示，当设备处于折叠状态时，它将向用户提供所需的信息。

Galaxy Z Flip将配备USB-C接口充电口、3.5毫米耳机插孔取消，另外这款手机将抛弃旧的塑料外壳材料，取而代之的是超薄的玻璃外壳，这将使屏幕看起来更平坦，而使用玻璃外壳的另一个好处是它可以减少皱纹。

还有传言称，Galaxy Z Flip将支持S Pen。

据透露的下一届三星Unpacked活动宣传资料显示，三星将于2月11日在旧金山发布Galaxy Z Flip和Galaxy S20系列智能手机。

据传，Galaxy Z Flip的价格将跟苹果的iPhone 11 Pro相当。【7367051】



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