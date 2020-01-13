郭明錤：苹果今年发5G版iPhone 有5款机型

中关村在线消息：苹果将在今年推出5G手机已经是板上钉钉的事情。现在郭明錤再度发布投资车报告，称2020年的5款iPhone机型，预计苹果5G手机销量将达到8000–8500万部。



郭明錤：苹果今年将发5款新iPhone，5G版出货量将达8000-8500万部

郭明錤预计，苹果今年新手机将包括：新款4.7寸LCD机型、新款5.4寸、6.1寸(后置双摄)、6.1寸(后置三摄)与6.7寸OLED机型。将同时发布支持mmWave的新款iPhone与Sub-6GHz的新款iPhone产品，同时苹果的5G版iPhone将区分为Sub-6GHz与Sub-6GHz+mmWave机型，目前Sub-6GHz+mmWave iPhone开发进度正如期进行，预计将在2020年第三季度末或第四季度初出货。

由于加入对Sub-6GHz与mmWave的支持，郭明錤预计2020款iPhone在2020年的出货量为8,000–8,500万部，而2019年iPhone 11系列的7,500万部)，支持mmWave版本的机型出货占比为15–20%。

另外，来自Susquehanna的分析师Mehdi Hosseini则透露，苹果5G iPhone将分成两个阶段发售，其中，sub-6GHz机型将在今年9月推出，而mmWave机型则要等到12月份或明年1月。

这位分析师称，mmWave模型的推迟发布则是因为苹果决定使用自己的天线封装模块，而不是依赖第三方供应商。

mmWave是最快的5G，其通过利用新的频谱提供超过1 Gbps的理论下载速度。Sub-6GHz虽然比mmWave慢，但仍比4G LTE快，且覆盖范围更广使其更适合农村地区。【7367046】

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