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    王腾辟谣小米10 Pro海报 假到包装太丑了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间1月13日消息，近日一些微博科技博主放出了部分小米10 Pro的真机图，并表示小米10系列新机将会在2月23日开售。随后，小米总监王腾在他的个人微博上表示，这些包装图是假的，并且外形也太丑了。

    王腾辟谣小米10 Pro海报 假到包装太丑了
    王腾辟谣小米10 Pro海报 假到包装太丑了

    此前据slashleaks消息，小米10 5G正面将采用一块6.57英寸AMOLED显示屏，屏幕刷新率为90Hz；该机背部将配备一块四摄模组，规格分别为6400万像素+1200万像素+800万像素+200万像素，前置相机则为3200万像素主摄+800万像素超广角镜头。

    配置方面，小米10 5G核心将搭载高通骁龙865处理器，支持SA/NSA双模5G网络，配备最高12GB+512G存储组合；机身内置4500mAh电池电池，并支持“三重快充”，其中包括40W疾速闪充、30W无线快充和10W反向无线充电。

    价格方面，此次曝光的小米10 5G为12GB+256GB存储版本，其海外版售价为670.52美元（约合人民币4647元）。

    （本文图片来自互联网）

    （7367045）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7367045.html report 776 中关村在线消息：北京时间1月13日消息，近日一些微博科技博主放出了部分小米10 Pro的真机图，并表示小米10系列新机将会在2月23日开售。随后，小米总监王腾在他的个人微博上表示，这些包装图是假的，并且外形也太丑了。王腾辟谣小米10 Pro海报 假到包装太丑了此前据slash...
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