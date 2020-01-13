中关村在线消息：北京时间1月13日消息，近日一些微博科技博主放出了部分小米10 Pro的真机图，并表示小米10系列新机将会在2月23日开售。随后，小米总监王腾在他的个人微博上表示，这些包装图是假的，并且外形也太丑了。



王腾辟谣小米10 Pro海报 假到包装太丑了

此前据slashleaks消息，小米10 5G正面将采用一块6.57英寸AMOLED显示屏，屏幕刷新率为90Hz；该机背部将配备一块四摄模组，规格分别为6400万像素+1200万像素+800万像素+200万像素，前置相机则为3200万像素主摄+800万像素超广角镜头。

配置方面，小米10 5G核心将搭载高通骁龙865处理器，支持SA/NSA双模5G网络，配备最高12GB+512G存储组合；机身内置4500mAh电池电池，并支持“三重快充”，其中包括40W疾速闪充、30W无线快充和10W反向无线充电。

价格方面，此次曝光的小米10 5G为12GB+256GB存储版本，其海外版售价为670.52美元（约合人民币4647元）。

（本文图片来自互联网）

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