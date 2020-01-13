早报：戴威退出ofo子公司法人 新iPadPro配后置三摄

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看样子ofo距离易主已经是近在眼前，那么用户的钱还会退吗？！

戴威退出ofo子公司法定代表人 张巳丁退出监事



戴威退出ofo子公司法定代表人

天眼查数据显示，1月10日，北京拜克洛克技术服务有限公司发生工商变更，ofo创始人戴威退出法定代表人、执行董事和经理，由朱爱莲接任。此外，张巳丁退出监事，由袁雪云接任。



北京拜克洛克技术服务有限公司成立于2017年8月，注册资本100万人民币，戴威持有该公司70%的股份，为公司最大股东；联合创始人杨品杰和于信分别持股20%和10%，为公司第二和第三大股东。

下面消息来自京东

徐雷公布京东零售新目标：4指标增长 14亿元激励员工





徐雷称，“2020年京东零售的主基调是‘有质量的加速增长’。不成长便退场，加速是我们的必然选择。2020年，京东零售将在交易额、收入、用户、利润这四大核心指标上均实现加速增长”。



“京东零售2020年的加薪资源还将持续高投入。加薪比例将达到行业平均水平的2倍，其中，年轻人才的加薪比例更将达到行业3倍。此外，还将投入14亿元奖金用于激励优秀员工”。

下面消息来自三星

三星市值冲到3016亿美元 全球排名第18位





截止周四时，三星电子的市值冲到3016.5亿美元，比2019年1月2日时增长950.8亿美元。在这段时间内，三星电子股价上涨51%，周四收于5.86万韩元。周五时，三星电子股价再创历史新高，达到5.95万韩元。截止周五，本月外国投资者已经投入6270亿韩元（约5.4亿美元）购买三星股票，他们认为未来三星电子的利润还会继续改善。



上周，三星公布业绩指导数据，由于芯片价格反弹，三星认为四季度收益将会高于预期。三星预计四季度营业利润（Operating income）将会达到7.1万亿韩元（61亿美元），虽然同比减少34.26%，但比市场估计的中值6.5万亿韩元要高，之所以营业利润增长，主要是因为芯片价格回升，智能手机表现好于预期。

下面消息来自特斯拉

马斯克：特斯拉的完全自动驾驶功能“很快”上线





现在，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在Twitter上表示，该功能将“很快”推出。马斯克表示，“完全自动驾驶”功能非常宝贵，它将为特斯拉增加数万美元的价值，并使该汽车能够通过Telsa网络出租车服务为车主赚钱。



目前特斯拉在高速公路上已经实现了自动驾驶，不过对于特斯拉来说，城市道路才是更具挑战性的驾驶环境。但是，特斯拉能否实现最艰难的5％仍有待观察，在此之后，特斯拉仍需要说服监管机构无人驾驶汽车的安全性。

下面消息来自索尼

索尼新专利曝光 今年或推出无边框手机





WIPO全球设计数据库上的最新专利出版物表明，索尼或许会推出一款无边框的手机。从最新曝光的图片可以看到，索尼已为这款无边框手机设计申请了专利，这台智能手机的纵横比为21：9，边框比去年的Xperia 1或Xperia 5小得多。该专利表明，索尼通过一块挖空屏来实现无边框设计，自从Galaxy S10系列采用挖孔屏后，类似显示器就越来越受欢迎。



目前尚不清楚该设计是否会在今年的Xperia手机中使用。但是，索尼有望在2月24日至2月27日期间在巴塞罗那举行的MWC 2020上推出两个旗舰产品。

下面消息来自三星Galaxy S20

三星Galaxy S20+ 5G真机谍照曝光：挖孔屏设计





XDA大神Max Weinbach在推特曝光了一组三星即将发布的全新旗舰Galaxy S20+ 5G的真机谍照。



从谍照上看Galaxy S20+ 5G正面搭载了一块类似于Galaxy Note 10的Infinity-O sAMOLED屏幕，大小可能为6.7英寸。值得一提的是Galaxy S20+ 5G的曲面屏曲率很小，边框也未做到四边同宽。

至于背面，Galaxy S20+ 5G搭载了一块矩形四摄，摄像头区域较为保守，并没有此前渲染图那样放飞自我。真机图还确认了三星放弃了Bixby按钮，并将所有按钮移至设备的左侧边框。

下面消息来自苹果

外媒称苹果即将发布新一代iPad Pro 搭载后置三摄





新款iPad Pro将配备双镜头相机以及“3D系统”，这应该是说它将搭载ToF 3D传感器。从之前曝光的新iPad Pro的模型来看，这款产品在设计应该已经定型，除了三镜头相机外，其他基本与当前的iPad Pro相同。



上周，知名爆料人OnLeaks就送出了新款iPad Pro的渲染图，整体上来说，都是汇总了目前有关新机的所有靠谱细节，其依然包含11寸和12.9寸。

尺寸方面，全新iPad Pro与2018款iPad Pro相似，而后置摄像头会升级为iPhone 11 Pro同款三摄，而12.9寸iPad Pro会采用玻璃后壳，与iPhone相同。11寸iPad Pro继续使用铝合金后壳。

下面消息来自中芯国际

中芯国际14nm提前一年量产、12nm开始客户导入





中芯国际(SMIC)官网近日刊登媒体文章，以第三方的口吻透露不少技术进展。中芯南方集成电路制造有限公司(中芯南方厂)位于上海市浦东张江哈雷路，这里有国内第一条14nm工艺生产线，在去年第三季度成功开始量产14nm FinFET，成为中国内地最先进的集成电路生产基地。



按规划达产后，中芯南方厂将建成两条集成电路先进生产线，月产能均为3.5万片晶圆。另据披露，中芯国际的12nm工艺已开始客户导入(官方称比14nm功耗降低20％、性能提升10％、错误率降低20％)，而下一代工艺的研发也已稳步开展。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！【7367013】

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