CES2020大展 这10款产品关注度最高

2020年美国消费电子展（CES 2020）已经落幕，但是回味犹在。下面就让我们一起来看下，本届展会上关注度最高的10款产品吧。

海信98吋的叠屏电视

CES 2020正在美国如火如荼进行中，海信推出的98吋的叠屏电视，因其在大屏电视中画质卓越引起众多参观者的兴趣。据了解，这也是目前业内最大尺寸的叠屏电视。





对于电视而言，尺寸越大也意味着难度越大。98吋的单面板电视在技术上已经非常难，而采用上下两块面板的显示方案的叠屏电视的系统设计更为复杂，海信此次推出的98吋叠屏电视在技术上实现了新的突破。

而在画质方面上，这款电视的表现也非常优异。其采用的控光面板达到2400万区域，控光能力更为精细，静态对比度能够达到150000：1，其在中高亮的表现上更是优于OLED。

一加就曾经宣布将会在CES期间发布一款名为Concept One的概念机型，而今天这款概念机型也终于正式公开。





OnePlus Concept One结合了迈凯伦元素的机身设计，为我们带来了全新的视觉体验：一加将迈凯伦汽车上标志性的橙色融入了OnePlus Concept One的设计之中，并为其挑选了后盖皮革，保证皮革缝制均为手工打造，充分地展现了速度和激情的设计魅力。

这款概念机型最大的卖点就是隐藏摄像头。在用户未打开后置摄像头的情况下，OnePlus Concept One的后置摄像头处于“隐藏”状态；当用户启动摄像头时，电致变色玻璃会被电信号触发，从而色调发生改变使得摄像头“出现”，反之用户关闭摄像头时，玻璃会变暗摄像头重新处于“隐藏”状态。





一加表示，这样的效果主要是因为Concept One所采用的电致变色玻璃可以让后置摄像头模组“隐身”于机身玻璃之下，从而带来没有镜头凸起的平整后背，也没有因排列造成的突兀感，进而贯彻一加无负担的设计理念。

SONY Vision-S概念车





在2020年CES电子展上，SONY带来了诸多新品，但是最令人意想不到的是，索尼正式发布首款电动概念车SONY Vision-S。



据了解，SONY Vision-S是一款电动概念车型，该车搭载了大量索尼的最新科技，目前由于是原型车，续航水平、价格等官方并未公布。

新车在外观设计方面，定位于四门轿跑车型。封闭式前脸设计层次分明，贯穿式LED光带与左右大灯组相连，视觉宽度显得不俗。

联想ThinkPad X1 Fold

在本届CES大展上，联想解锁了关于ThinkPad X1 Fold的全部详细信息，这款可折叠PC吸引了众多玩家的眼球。它采用独特的多连杆扭矩铰链机构构造，重量不到1千克，在笔记本领域，这个产品的重量还是很占优势的。





机身由轻质合金和碳纤维制成，外壳加入了皮质材料作保护，装备了一块可折叠的13.3英寸的OLED折叠屏，合起来就像一本书一样，分辨率为2048×1536。

ThinkPad X1 Fold提供了三种使用模式，首先可以当做一块13.3英寸的平板，配备蓝牙外接键盘；其次，折叠一半，把其中一半屏幕当做虚拟键盘；最后，将其对折之后，用蓝牙物理键盘遮住屏幕的一半，当做传统笔记本来用。

外星人Concept UFO原型机





Alienware作为知名的游戏电脑品牌，在台式机和笔记本上都有已经有强大的产品，现在他们又要向着掌上游戏电脑进军了。在CES2020期间，Alienware带来了一款名为Concept UFO的原型机。

据悉，Concept UFO是一台完整的Windows 10游戏PC，自带一块8英寸的1200p显示屏，其他的CPU和显卡等硬件配置信息不详。

在外观设计上，Concept UFO显然是收到了任天堂Switch的启发，两个可拆卸手柄，并可以组合成一只常规手柄，还有一个底座可以将画面投射到外部显示设备上。

联发科天玑800处理器





此前联发科承诺在2020年国际消费电子展（CES 2020）上推出新产品，现在基于7纳米工艺的天玑800 SoC正式问世，将为中端智能手机带来5G连接。联发科称，搭载天玑800处理器的第一批手机将在2020年上半年之前上市。

联发科天玑800采用了4*A76+4*A55的核心组合，最高频率均达到了2.0GHz，同时还集成了4个与天玑1000同规格的G77 GPU（天玑1000为9个）；此外，该芯片还支持支持90Hz刷新率、Full HD+分辨率屏幕。

关于5G方面，联发科天玑800支持G Sub-6GHz频段、5G SA/NSA双模组网、2G-5G四代蜂窝连接、动态频谱共享(DSS)技术、VoNR语音服务。同时，2CC载波聚合技术也使其信号覆盖范围扩大了30%以上。

雷蛇5G概念路由器





在CES 2020国际消费电子展上，雷蛇公司展示了该路由器的5G概念版本，即Sila 5G，依靠无线5G连接作为网络的来源，而不是传统的电缆。

与许多其他家用路由器不同，Sila 5G还配备了可充电电池，使其可以兼作移动热点，具有四个以太网端口。同时，Sila 5G还采用了雷蛇的FasTrack技术，这项技术可以自动分析路由器中的某些流量并确定其优先级。

除了5G路由器之外，雷蛇与英特尔合作，在CES2020大展上发布了雷蛇 Tomahawk 战斧桌面游戏系统。

小牛TQi电动车





TQi是一款三轮电动摩托车，采用穿插式的半封闭设计语言、—体式的顶棚设计，流畅地衔接车头外饰，与大灯一起环绕进内饰中控区域形成储物空间，打破了外饰和内饰在形态和功能上的明显界限，车头轮眉由前脸向两侧放大，形成硬朗而富有张力的折线和折面，延续并且丰富了NIU的设计语言。

TQi配备了车距雷达，配合ADAS控制来车辆刹车、转向，ACC自适应巡航，并搭载预碰撞系统，自动泊车系统，车身拥有多处摄像头、传感器、雷达等，可以实现对车辆环境的360度监控，从而实现L2级别自动驾驶。

此外，TQi还配备双前轮自平衡系统，搭载全新平衡控制器，能够实时感应车体倾角，从而及时控制前轮的平衡杆伸缩，支持主动防倾倒和主动回正，使车体保持水平。



自动平衡车Segway S-Pod





Segway在CES现场展出了他们最新发布的根本不需要的站立自动平衡车Segway S-Pod。这款平衡电动车采用与传统的Segway基本相同的陀螺自平衡技术。但是与传统的Segway 通过向前，向后和向侧面倾斜来驱动不同，S-Pod通过座椅右侧的一个小操纵杆来控制方向。

Segway表示，S-Pod的灵感来自侏罗纪电影里面的陀螺车，最高速度可达到每小时40公里。S-Pod将于2020年第三季度首次亮相，并计划在2021年之后向公众出售。除了新款电动平衡车之外，Segway还在现场展出了多款电动车。

三星8K电视机

三星QLED 8K阵营已经扩容到三大系列共11款新品，定位普通消费群体的Q800系列甚至已经包括55英寸这个型号。





QLED 8K所有产品中，Q800系列新增55英寸规格是最令我们眼前一亮的，三星已经将8K超高清基础运用于入门尺寸规格，我们曾经预测65英寸应该是8K超高清技术的门槛，因为更小的尺寸上实现8K分辨率，对制造工艺要求会更高，可能会出现良率偏低导致成本上升的问题，而三星仍然果断下探8K电视尺寸的门槛，看来全面制霸8K电视市场已经成为三星电子未来的重要战略。

通过本次CES期间对三星展台的探访，我们基本对三星电视在2020年的战略部署也有了一个明确的认识。毫无疑问，全新升级并下探至更小尺寸的QLED TV依旧会是三星在2020年的主打产品，此外搭载Micro LED技术的The Wall则成为了三星展示其最新显示成果的利器。当QLED技术与8K走向成熟，三星也进一步奠定了其在彩电领域的霸主地位。

总结

到今天，CES 2020就已经完全结束了。从本届展会上的产品看到，本届CES依旧带来了不少让人眼前一亮的产品，如汽车、家电、外设等等。在这些产品中也传递出一个强力信号，就是今年5G落地，自动驾驶落地的步伐正在加快，同时智能家居的实用性也在逐步增强。至于黑电方面，8K+柔性屏的组合将会成为高端产品线不可获取的技术应用。

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