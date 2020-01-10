2020年春运今天正式启动 你买到票了吗？

中关村在线消息：北京时间1月10日消息，今天开始2020年铁路春运正式启动，整个春运为期40天，到2月18日结束。中国铁路预计全国铁路发送旅客4.4亿人次，同比增加3257万人次，日均1100万人次，增长8.0%。



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中国铁路还提到，今年春运运力的安排达到了历史最高，节前每日安排开行旅客列车5275对，运输能力达到1010万人；节后每日开行旅客列车5410对，运输能力达到1043万人，同比分别增加7.7%、6.9%。

此前在交通运输部运输服务司指导下，高德地图正式发布《2020年度春运出行预测报告》（以下简称“报告”），报告显示，2020年春运高速拥堵程度或为近三年来最高，而反向春运的持续增长也将成为今年春运出行趋势中的一大特色。

春节前，预计出程高峰出现在1月18日，即小年后的周六；受春节期间高速免费和走亲访友的影响，预计1月26日（正月初二）全国高速出行还将出现一波小高峰。此外，春节过后，2月2日、以及2月9日（元宵节后周日），高速也会出现一波返程小高峰，提醒市民及游客注意避堵，错峰出行。

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