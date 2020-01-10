中关村在线消息：近日据悉，在苹果一项新专利显示，未来iPhone可以通过多种方式使用手机信号、wi-fi或其他附近设备来获取紧急求救信号，以及延长电池续航时间直至救援到达。



苹果新专利：未来iPhone无信号也能当紧急信标

现有的iPhone可以发出求救警报，但苹果公司正在计划研发新方法，来为无法获得常规手机覆盖服务或存在问题的用户提供帮助。

一种新的紧急省电模式EPSM将能够以多种不同的方式广播遇险信号，同时还可以最大程度地减少电池使用量，以保持设备正常工作，直到救出用户为止。

苹果这项美国专利专利号为20200015169，名称是“增强型紧急信标发送程序”。苹果在专利描述当中表示，用户通常携带智能手机或平板电脑外出，这些设备可能随用户到达偏远地区，用户可能希望在蜂窝服务未覆盖的位置广播紧急信标。”

苹果希望这项专利可能成为通用标准，苹果表示，该专利当中的技术也适用于PlayStation Portable到智能眼镜和Android手机等移动设备上实现。

苹果表示，用户可能会在远足时迷路或受伤，并可能使用紧急信标广播功能来通知该地区的其他用户或基站，而这项专利提供的紧急信标广播功能可以在没有基站或其他无线接入点的活动连接时，使用离网无线电服务OGRS功能进行报警或请求可能的救援。

在苹果公司这项专利当中，用户可以选择手动打开紧急节能模式。或者可以预先选择在电池电量低于指定数量时自动将其打开。

无论哪种情况，一旦启用，EPSM都会关闭设备显示屏，这是电池消耗大户之一。该过程的第二部分涉及如何广播紧急信号。

这包括尝试查找和使用附近的小区服务或本地wi-fi网络。也可以通过离网无线电服务OGRS进行设备到设备D2D通信。【7365815】

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