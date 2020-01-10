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    Intel DG1显卡外观泄露： TDP不超过75W

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，Intel在CES展会上正式公开了旗下首款Xe架构显卡DG1，虽然具体的规格还没公布，但是DG1显卡的外观被偷跑了，公版设计的颜值超酷。

    Intel DG1显卡外观泄露： TDP不超过75W

    Intel DG1显卡外观泄露： TDP不超过75W

    Intel DG1显卡外观泄露： TDP不超过75W

    Intel DG1显卡外观泄露： TDP不超过75W

    Intel DG1显卡外观泄露： TDP不超过75W

    Intel DG1显卡外观泄露： TDP不超过75W

    Intel DG1显卡外观泄露： TDP不超过75W

    Intel DG1显卡外观泄露： TDP不超过75W
    Intel DG1显卡外观泄露： TDP不超过75W

    Guru3d不知道为何偷跑了Intel的官方PPT，介绍了DG1显卡的特色及设计，有部分是Intel 在CES展会上公布的，但是外观部分没有公开。

    Tiger Lake处理器也会集成Xe架构的GPU，也就是Gen12核显，其GPU性能会大幅提升，之前说法是比Gen11翻倍到2TFLOPS，这性能足够可以了。

    Tiger Lake的CPU也会升级Willow Cove核心，性能有双位数，也就是不低于10%的提升。

    第三个性能提升就是AI了，从现在的10nm Ice Lake就开始集成AI加速功能，AI性能大涨数倍很正常。

    Intel的Xe架构之前有过简单减少，在这个架构中Intel的目标是一个架构适应多种应用，从最高端的HPC到低功耗的笔记本都能满足，所以Xe架构分为三个级别——Xe HPC、Xe HP及Xe LP，游戏、移动PC及超移动产品都会使用Xe LP架构。

    Intel的DG1显卡的外观，DG1是Intel首款Xe架构独显，官方没有公开详细规格，据悉是768个流处理器单元，性能在GTX 950到GTX 1050之间，定位不算高。

    在这个PPT中，Intel公开了DG1显卡的外观，散热器设计还是很科幻的，LED信仰灯位置是在接口处而非风扇上，一切都很不同，非常炫酷，以致于让人怀疑是否真的能做到如此。

    DG1显卡上没看到供电接口，意味着它的TDP不超过75W，不需要外接供电，这倒也符合其性能定位。【7365808】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Intel DG1显卡外观泄露： TDP不超过75Whttp://news.zol.com.cn/736/7365808.html

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