中关村在线消息：近日据悉，Intel在CES展会上正式公开了旗下首款Xe架构显卡DG1，虽然具体的规格还没公布，但是DG1显卡的外观被偷跑了，公版设计的颜值超酷。































Intel DG1显卡外观泄露： TDP不超过75W

Guru3d不知道为何偷跑了Intel的官方PPT，介绍了DG1显卡的特色及设计，有部分是Intel 在CES展会上公布的，但是外观部分没有公开。



Tiger Lake处理器也会集成Xe架构的GPU，也就是Gen12核显，其GPU性能会大幅提升，之前说法是比Gen11翻倍到2TFLOPS，这性能足够可以了。

Tiger Lake的CPU也会升级Willow Cove核心，性能有双位数，也就是不低于10%的提升。

第三个性能提升就是AI了，从现在的10nm Ice Lake就开始集成AI加速功能，AI性能大涨数倍很正常。

Intel的Xe架构之前有过简单减少，在这个架构中Intel的目标是一个架构适应多种应用，从最高端的HPC到低功耗的笔记本都能满足，所以Xe架构分为三个级别——Xe HPC、Xe HP及Xe LP，游戏、移动PC及超移动产品都会使用Xe LP架构。

Intel的DG1显卡的外观，DG1是Intel首款Xe架构独显，官方没有公开详细规格，据悉是768个流处理器单元，性能在GTX 950到GTX 1050之间，定位不算高。

在这个PPT中，Intel公开了DG1显卡的外观，散热器设计还是很科幻的，LED信仰灯位置是在接口处而非风扇上，一切都很不同，非常炫酷，以致于让人怀疑是否真的能做到如此。

DG1显卡上没看到供电接口，意味着它的TDP不超过75W，不需要外接供电，这倒也符合其性能定位。【7365808】

（文中图片来自互联网）

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