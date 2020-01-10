黑鲨3游戏手机配置曝光：骁龙865+16GB内存

中关村在线消息：今日据悉，爆料人Sudhanshu透露，黑鲨3将配备16GB内存，而且是全球首款16GB内存旗舰。







黑鲨3游戏手机配置公布：骁龙865+16GB内存

黑鲨2 Pro全系标配了12GB内存，作为新一代旗舰，黑鲨3有望率先进入16GB内存时代。



当前型号为KLE-A0的黑鲨手机获得无线电发射型号核准，支持双模5G，它应该就是即将登场的黑鲨游戏手机3。

黑鲨3将搭载骁龙865旗舰平台，支持双模5G，是黑鲨旗下首款双模5G手机，也是全球首批骁龙865旗舰。

骁龙865芯片相比骁龙855 Plus在CPU和GPU性能方面分别有28%和18%提升，而且由于骁龙865移动平台首次支持独立更新GPU驱动，所以将来用户可以直接从应用商店下载更新，不断获得新的功能和性能优化。

还有消息称黑鲨游戏手机3将采用高刷新率显示屏，至于是90Hz还是120Hz尚未有确定消息。而且黑鲨游戏手机3可能会搭载LPDDR5内存和UFS 3.0闪存，并配备大容量电池。

黑鲨游戏手机预装的JOYUI将会集成MIUI系统的核心功能，游戏方面会带来游戏空间系统，支持游戏免打扰、游戏加速以及悬浮游戏助手等功能，绝对令人期待。【7365799】

（文中图片来自互联网）

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