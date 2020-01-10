中关村在线消息：北京时间1月10日消息，本周CES2020展前发布会上，索尼正式发布了PS5的LOGO。除了将数字4变成5之外，PS5的LOGO与从PS3开始的LOGO没有什么区别。这样的选择也让一些网友在互联网上称索尼这样的选择没新意。





索尼公布PS5 logo被diss了 看起来毫无新意

不过，Primal Branding的首席执行官兼创始人Patrick Hanlon也出来为索尼说话。Patrick Hanlon表示，一些公司或者产品的LOGO发生巨大的变化，通常也意味着产品的特性发生了巨大的变化，而索尼似乎没有必要为了改变而改变。

根据此前的爆料显示，索尼PS5将搭载AMD 8核Zen 2架构的处理器（8核心/16线程），同时GPU方面使用的是AMD RDNA架构。

此外，索尼PS5还将支持光追、3D音效、8K输出、4K 120Hz游戏等全新特性。该机预计 PS5 有望在2020年底上市，并与微软新一代 Xbox Series X 展开直接的竞争。

（本文图片来自互联网）

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