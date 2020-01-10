中关村在线消息：近日，据荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 引知情人士的话透露，作为 Galaxy S10 系列的后续——备受期待的 Galaxy S20 系列智能机，将于 2 月 11 日与大家见面。







据传三星将于2月11日发布Galaxy S20系列智能机

知名爆料人“冰宇宙”也表示，三星计划在 2020 上半年推出 Galaxy S10、S20+ 和 S20 Ultra 三款机型。因此从逻辑上来讲，下一代“Galaxy S21”系列也会对应 2021 的发布年份。



从 2010 年发布的初代 Galaxy S，到 2017 / 2018 年的 Galaxy S8 / S9，直到 2019 年的 Galaxy S10 。



原本以为 2020 年应该是“Galaxy S11”，但若三星决定在十周年后变更命名规则，大家也不会感到惊讶。

一家欧洲零售门店的工作人员充满信心地向 LetsGoDigital 透露，下一代 Galaxy S 系列智能机，确实将以 Galaxy S20 的名义销售。

根据三星内部消息人士和一家欧洲主要零售商的独家爆料，三星将为其 2020 Galaxy S 系列智能机启用与发布年份相同的 S20 命名规则。

本周早些时候，三星正式宣布将于太平洋标准时间2020 年 2 月 11 日上午 11:00 在旧金山召开 Galaxy Unpacked 2020 发布会。【7365668】

（文中图片来自国外微博）

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