机器人都这样先进了吗？盘点CES2020上四大机器人

美国消费电子展CES 2020接近尾声，这次展会上机器人依旧是一个吸引大众目光的领域。技术的不断革新，让机器人或者机械骨骼们开始应用到各种领域之中。下面，就让我们来为盘点一下本届CES上那些闪耀全场的机器人吧。

01 欧姆龙：机械手臂化身乒乓球高手

本次美国消费电子展CES 2020上，欧姆龙公司带来了他们的全新机械手臂Forpheus。通过技术的革新，这些新款的机械手臂Forpheus可以熟练的来打乒乓球。事实上，去年欧姆龙就已经把这个“乒乓高手”带到了CES，今年在技术上实现了升级。





Forpheus的机械手臂通过几个传感器和摄像头一同监测乒乓球的运行轨迹，尤其是球网附近就安装了两个摄像头。正是这些摄像头，可以让机械手臂可以更加精准的判断球路，从而将乒乓球击打回去。根据官方介绍，这已经是Forpheus的第六代产品了。





02 BrainCo：机械假肢可以用意念控制

BrainCo公司在本次的美国消费电子展CES 2020上，也带来了机械手臂。与欧姆龙不同的是，BrainCo把相关的技术真正的用在了人体身上。你看的没错，这次BrainCo展出的正是机械假肢。这一全新的机械假肢最大的特点就是可以“用意念控制”。

其实，所谓的“用意念控制”假肢就是让假肢可与截肢者的脑电波和肌肉信号配合，以感应他们想要进行的动作。用户通过无数次训练假肢之后，假肢内部的人工智能技术可以更好的感知用户的肌肉信号，从而做出正确的动作。截肢者不再需要依靠有限数量的预编程动作，而是可以根据自己的身体定制假肢。





BrainCo表示，这种假肢预计将在今年年内上市，他们也考虑了儿童，并将推出儿童款机假肢。





03 GJS Robot：机器人大战来到现实中

国内企业工匠社GJS这次也参加了CES 2020，他们带来了全新的竞技机器人GJS Battle Robot。工匠社一直以来的理念就是实现面对面的真实对战，带给玩家实打实的沉浸式体验。



GJS Battle Robot可以通过绑在玩家身上的操作摇杆来进行控制机器人的手臂，从而实现更加真实的对战。目前无论是国内还是海外，工匠社也致力于举办相关比赛来让用户更加切实的体会到机器人对战的乐趣。





04 哈奇智能：专注物流和健康

小狗机器人此次参展CES2020，再次为我们带来了两款机器人产品，分别为物流机器人Hachi Delight和健康服务机器人Hachi Bingo。





Hachi Delight采用了全驱底盘技术，可以通过高清摄像头、单线雷达结合多路传感器，实现自动避障，社区内自主运行。Hachi Delight还可以在狭小空间内实现“原地转向”。除了取件码之外，Hachi Delight还加入了刷脸取件的功能。值得一提的是，Hachi Delight芯片级安全技术，可以让它进入更多场所。





Hachi Bingo作为一款已经发布的产品，在近一年的试用中，已经降低社区医院、社区养老机构的人员成本，并在逐渐打通社区医院、社区内养老机构和个人家庭之间的联系，提供更完备的家庭健康场景服务。





05 结语

此次CES2020大展上，我们可以看到各个机器人企业都在努力的扩展着机器人的边界，让机器人技术可以最终实现普及。相信在未来的CES中，我们仍可以看到更多的机器人企业参与其中，为我们带来更多新奇的技术。



（7365666）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：机器人都这样先进了吗？盘点CES2020上四大机器人http://news.zol.com.cn/736/7365666.html