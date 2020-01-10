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    小米10 5G配置曝光 90Hz屏+骁龙865+64MP四摄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，高通在发布会上宣布小米10系列将首发骁龙865处理器，之后就一直有许多关于该机的爆料消息不断传出。据悉，小米10将在2月11日之前正式发布，今日有外媒再次曝光了该机的参数和售价信息。

    小米10 5G配置曝光 90Hz屏+骁龙865+64MP四摄
    网曝小米10 5G详细参数

    据slashleaks消息，小米10 5G正面将采用一块6.57英寸AMOLED显示屏，屏幕刷新率为90Hz；该机背部将配备一块四摄模组，规格分别为6400万像素+1200万像素+800万像素+200万像素，前置相机则为3200万像素主摄+800万像素超广角镜头。

    小米10 5G配置曝光 90Hz屏+骁龙865+64MP四摄
    疑似小米10 5G售价为670.52美元

    配置方面，小米10 5G核心将搭载高通骁龙865处理器，支持SA/NSA双模5G网络，配备最高12GB+512G存储组合；机身内置4500mAh电池电池，并支持“三重快充”，其中包括40W疾速闪充、30W无线快充和10W反向无线充电。

    价格方面，此次曝光的小米10 5G为12GB+256GB存储版本，其海外版售价为670.52美元（约合人民币4647元）。【7365661】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米10 5G配置曝光 90Hz屏+骁龙865+64MP四摄http://news.zol.com.cn/736/7365661.html

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