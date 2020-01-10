早报：iPhone销量接近20亿 苏宁易购布局短视频直播

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

iPhone自公布到今年已经接近十三年，而这十三年里，iPhone的销量也即将达成新的里程碑。

十三年之后 iPhone累计销量接近20亿台





据外媒报道，iPhone本周迎来了它13岁生日，这意味着苹果的旗舰产品正式进入青少年时期。虽然苹果不再透露有关iPhone的销量数据，但分析师估计，该公司iPhone销量正接近20亿部。



有关惠普的收购案再生波澜，惠普又一次对施乐说NO。

惠普再次拒绝施乐收购 资金充足也不行







近日，惠普再度拒绝了施乐主动提出的收购要约，称这一潜在交易“严重低估”了该公司的价值。施乐周一表示，已为收购惠普争取到了240亿美元的融资。但惠普当地时间周三在致施乐CEO的信中明确表示，这“不是讨论的基础。”

近期，一则字节跳动完成2019年业绩的消息传开了，随即他们进行了辟谣。



字节跳动回应2019年完成营收业绩：消息不实





近日，有媒体报道称，字节跳动2019年达成了其业绩目标，全年营收超过1400亿元，较上年增长近280%。对此，字节跳动公关部人士回应称，“消息不实”。2019年11月，字节跳动的日均营收已经超过4亿。从2016年的60亿，到2017年的160亿，再到2018年500亿，字节跳动每年都保持了超过200%的增长速率。

近期，有爆料人士放出了一条黑鲨游戏手机的爆炸新闻。

黑鲨游戏手机3又有新爆料 将采用16GB内存





近日，知名爆料人Sudhanshu在社交网站上表示，黑鲨游戏手机3 5G将采用16GB内存。Sudhanshu表示，理论上来说，黑鲨游戏手机3 5G应该是世界上第一款采用16GB内存的手机，还需要我们来等待官方的正式消息。

许多人多很喜欢小米手环，这款智能穿戴设备也即将推出新品。

小米手环5今年发布 配备1.2英寸显示屏





据Gsmarena报道，内部人士透露小米手环5将配备1.2英寸显示屏，国际版也将加入NFC功能。目前，小米手环4的屏幕尺寸为0.95英寸，采用AMOLED屏幕；这样看小米手环5的屏幕将大了很多，可以显示更多内容。



苏宁易购近期宣布要有大动作了。

苏宁易购将有大动作 布局直播、短视频业务





据《科创板日报》报道，苏宁易购在答投资者提问时表示，公司前期已经在直播、短视频等相关领域布局。2020年公司将在直播带货板块持续发力，通过签约及自培养方式丰富主播达人阵营。



诺基亚在5G领域，继续着他们的高歌猛进的态势。

诺基亚：已在全球范围内达成63份商用5G合同





诺基亚近日在其官方网站上宣布，已在全球范围内达成63份商用5G合同，这使得诺基亚成为“端到端”5G解决方案交付的全球领先者。诺基亚还透露，这些5G合约的主要客户包括AT&T、KDDI、韩国电信、LG Uplus、NTT DOCOMO、O2、SK电信、软银、Sprint、STC、T-Mobile US、Verizon、沃达丰意大利公司和Zain Saudi等5G的早期采用者。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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