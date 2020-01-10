这N款新奇产品看完后 瞬间李佳琦附体

今年的CES展会，我们已经带大家看了不少大厂的新产品和黑科技，今天我们要给大家看点不一样的。在本届CES上，依然有那些创意独特的产品参展，它们往往不属于常见的产品线，但其表现出的创意，却无不令人大呼“Oh My God”。

BrainRobotics机械臂





BrainRobotics是BrainCo推出的一款机械臂，当然这不是那种在流水线上的机械臂，而是能够模拟人的手臂、手掌和手指运动的民用产品。BrainRobotics的主要目标用户是那些手部存在生理缺陷的残障人士。

BrainRobotics的工作原理是通过戴在手臂上的传感器来捕捉肌肉运动信号，然后利用算法将其转化为机械臂的运动，从而实现使用者自由控制机械臂完成基本的日厂生活需求。

在现场的演示来看，BrainRobotics已经能够完成写字这样比较精细的操作，应用前景还是很大的。官方表示将在学校逐步开始推广普及，希望残障人士能够获得更好的生活。

自动平衡车Segway S-Pod





单单在外观上，Segway S-Pod一眼看过去都显得与众不同，这是一款由九号机器人发布的智能短途移动工具。

官方将S-Pod定位为“私人移动头等舱”，根据人的体型和乘坐习惯特别设计，可以在校园、主题公园、机场甚至城市中巡游。

S-Pod装备重心自动控制系统，驾驶者无需前倾或后仰，通过一个控制杆即可控制重心的前后移动、实现自由行走，最高时速可达40公里每小时，最远可跑70公里。

由于“刹车”是由重心的移动来控制的，因此它具有强大的稳定性，在上下坡时也可放心驾驶，无需担心失控与倾倒。此外，S-Pod还通过可拆卸的iPad进行遥控操作。

带屏幕的LV包包





科技与时尚碰撞会产生什么？看看这款由柔宇和LV合作设计的全球首款柔性屏时尚手袋吧，这款包还在LV2020早春女士时装秀展出。

可以看到，在LV包上镶嵌了一块柔性屏幕，叠合度非常好，丝毫感受不出科技产品的冰冷感，反而很好地融入了时尚设计，这也是得益于柔性屏的柔软质地。有了屏幕就意味着人们可以根据自己的喜好来定制显示的内容，让自己的手袋更加体现出个性。

除了与LV合作，此次柔宇在展出了多个采用柔性屏的新颖产品，包括Mirage柔屏智能音箱，以及Royole第三代驾驶舱HMI系统，都是令人惊叹的尝试。

hachiinfinite M1智能触控投影





hachiinfinite M1简单来说就是一款可以对投影出来的影像进行直接触控的投影仪，比如将画面投射在桌子上，那么直接触控桌子上的影像，就能够进行操控。

hachiinfinite M1应用的是谷歌的TensorFlow学习框架，能将智能视觉与家庭场景结合起来，提供客厅、厨房、教育等多种场景。

比如在厨房应用场景下，hachiinfinite M1的摄像头能够识别三文鱼、水果等各种食材，并自动分析营养成分和卡路里数值，从而为用户匹配相应菜谱。

Hydraloop住宅水循环系统





这是一个针对现代节约资源和环保而设计的一套住宅水循环系统，由荷兰公司Hydraloop推出，它可以回收家中的废水，通过沉降、浮选、溶解气浮和泡沫分离等方法将水质处理干净，重新循环使用。

Hydraloop首先会向废水融入氧化生物，最后再用紫外线消毒，最终处理完成后循环到到卫生间、洗衣机或者游泳池中继续使用。

Hydraloop公司创始人兼首席执行官Arthur Valkieser表示，Hydraloop住宅水循环系统可以节省45%的用水量和污水排放，也不需要更换滤膜，维护成本极低。

欧莱雅Perso口红





讲道理，欧莱雅出现在CES展会上确实会让人感到奇怪，但这次欧莱雅带来的这款Perso口红确实挺有科技含量，而且颇具创意，也很实用。

Perso最大的特点在于，它能够由用户自己定制口红的颜色，它的内部装有3个口红墨盒，可以根据不同的配比混合产生不同的颜色，所以以后也不用为买哪个色号的口红而发愁了。

用户可以上传自己想要的色号照片，然后再由Perso根据你的要求进行调配，而且每一个Perso相当于30支口红的用量，足够人们用上很长一段时间了。

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