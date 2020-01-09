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    OPPO手机OPPO Reno3 Pro（8GB/128GB/全网通/5G版/Pantone经典蓝定制版）

    OPPO Reno3 Pro经典蓝版明日开售 4199元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上个月，OPPO正式发布了首款5G手机系列——OPPO Reno3系列。其自身包含了Reno3和Reno3 Pro两款产品，均支持双模5G网络。同时，还特别推出了一款潘通流行色经典蓝的定制版本，该机将于明日正式开售，售价为4199元。

    OPPO Reno3 Pro经典蓝版明日开售 4199元
    OPPO Reno 3 Pro经典蓝版本明日开售

    据了解，OPPO Reno 3 Pro经典蓝版整体配置与普通版一直，正面采用了一块6.5英寸双曲面挖孔屏，屏幕刷新率为90Hz，分辨率为2400*1080，屏幕占比达93.4%。该机核心搭载了高通最新推出的骁龙765G 5G处理器，配备8GB+128GB两种内存组合；机身内置4025mAh大电池，支持30W闪充。

    OPPO Reno3 Pro经典蓝版明日开售 4199元
    OPPO Reno 3 Pro

    拍照方面，OPPO Reno 3 Pro后置相机采用了4800万像素主摄+1300万像素长焦+800万像素超广角+200万像素黑白镜头的四摄组合，其中主摄支持OIS光学防抖，支持全焦点夜景模式和超级视频防抖；前置相机则为3200万像素。【7365514】

    （本文图片来自网络）

    OPPO Reno3 Pro（8GB/128GB/全网通/5G版/Pantone经典蓝定制版） VOOC 闪充 4.0，视频超级双防抖，7.7mm 超轻薄机身，骁龙765G，2020年度代表色

    OPPO Reno3 Pro（8GB/128GB/全网通/5G版/Pantone经典蓝定制版）  VOOC 闪充 4.0，视频超级双防抖，7.7mm 超轻薄机身，骁龙765G，2020年度代表色

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 4199元

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