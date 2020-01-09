晚报：iPhone 12意外曝光 支付宝集五福下周一见

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

iPhone 12意外曝光 这次真的没有刘海了





去年人们就从苹果的一则广告中看到了疑似没有刘海屏的iPhone新机的样子。最近，在周冬雨拍摄的一则饮料广告中，人们有又到了这部没有刘海的新iPhone。广告中周冬雨拿的iPhone背面与现在的并没有什么区别，最大的区别来自于正面，没有刘海的屏幕很难不让人联想到即将发布的iPhone 12。

Z点评：或许iPhone新机这就憋不住了。

realme 5i正式发布 水滴屏+后置四摄 870元起售





据外媒报道，realme今日正式在印度发布了全新机型——realme 5i。该机采用了时下主流的水滴屏+后置四摄的设计方案。机身内置5000mAh超大容量电池，首发推出了水蓝色和绿色两款配色可供选择。起售价为8999印度卢比（约合人民币870元）。

Z点评：印度市场现在或许要被国产手机承包了。

抖音打击黑产封禁账号203万 拦截刷量5.5亿次





近日字节跳动安全中心公布了打击黑产专项行动“啄木鸟2019”的打击成果。截止12月31日，“啄木鸟2019”专项打击行动中，封禁涉嫌刷量作弊的违规抖音账号203万，封禁100万粉丝以上抖音账号293个，封禁10万粉丝以上抖音账号4638个，封禁涉嫌黑产带货抖音账号17089个。

Z点评：打击黑产，字节跳动是毫不含糊的。

高德发布2020年度春运出行预测 1月18日迎出程高峰





近日，在交通运输部运输服务司指导下，高德地图正式发布《2020年度春运出行预测报告》（以下简称“报告”），报告显示，2020年春运高速拥堵程度或为近三年来最高，而反向春运的持续增长也将成为今年春运出行趋势中的一大特色。

Z点评：每年春运无疑都是春节期间最引人关注的一个话题。

支付宝集五福下周一见 “上天下海”来送福





今天上午支付宝五福项目组在新春发布会上宣布，今年的集五福下周一（1月13日）正式开始。除了集齐五福得红包以外，今年还推出了全新的“全家福卡”。去年五福一上线，有机会开出“帮还全年花呗”大奖的“花花卡”就成为最受欢迎的福卡。今年的“全家福卡”是在“花花卡”基础上升级而来，寓意“福传万家”，中奖权益也加码成了“帮全家还全年花呗”。



Z点评：今年支付宝集五福，花呗成了焦点。

任天堂Switch在日本19年销量相比同期大涨29%





据《FAMI通》公布的数据显示，任天堂在2019年内占据日本游戏机销量的80%以上，其中销量有76%的销量来自于Switch贡献。虽然3DS相比以往的销量有着明显的下降，不过Switch的成功使其变得微不足道。同时，相比去年Switch的销量也大涨了29%。与之对比的是作为对手的索尼PS4和微软XboxOne销量都出现了很明显的下滑。

Z点评：目前的日本游戏市场，已经彻底变成了任天堂的形状。

联想：Moto Razr国行版第二季度推出 支持5G





今日，联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军在接受采访时表示，Moto Razr折叠屏手机将于今年第二季度末在中国市场发布，并且会支持5G网络。此外，杨元庆还透露，目前第二代折叠屏产品正在开发中。杨元庆表示，这款产品将同时满足用户对于产品和性能兼顾的需求，也将能更吸引中国消费者的需求。

Z点评：或许今后市场上的折叠屏更多会是这种翻盖手机的形状。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

（7365479）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：iPhone 12意外曝光 支付宝集五福下周一见http://news.zol.com.cn/736/7365479.html