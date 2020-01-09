    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    晚报：iPhone 12意外曝光 支付宝集五福下周一见

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

    iPhone 12意外曝光 这次真的没有刘海了

    晚报：

    去年人们就从苹果的一则广告中看到了疑似没有刘海屏的iPhone新机的样子。最近，在周冬雨拍摄的一则饮料广告中，人们有又到了这部没有刘海的新iPhone。广告中周冬雨拿的iPhone背面与现在的并没有什么区别，最大的区别来自于正面，没有刘海的屏幕很难不让人联想到即将发布的iPhone 12。

    Z点评：或许iPhone新机这就憋不住了。

    realme 5i正式发布 水滴屏+后置四摄 870元起售

    晚报：

    据外媒报道，realme今日正式在印度发布了全新机型——realme 5i。该机采用了时下主流的水滴屏+后置四摄的设计方案。机身内置5000mAh超大容量电池，首发推出了水蓝色和绿色两款配色可供选择。起售价为8999印度卢比（约合人民币870元）。

    Z点评：印度市场现在或许要被国产手机承包了。

    抖音打击黑产封禁账号203万 拦截刷量5.5亿次

    晚报：

    近日字节跳动安全中心公布了打击黑产专项行动“啄木鸟2019”的打击成果。截止12月31日，“啄木鸟2019”专项打击行动中，封禁涉嫌刷量作弊的违规抖音账号203万，封禁100万粉丝以上抖音账号293个，封禁10万粉丝以上抖音账号4638个，封禁涉嫌黑产带货抖音账号17089个。

    Z点评：打击黑产，字节跳动是毫不含糊的。

    高德发布2020年度春运出行预测 1月18日迎出程高峰

    晚报：

    近日，在交通运输部运输服务司指导下，高德地图正式发布《2020年度春运出行预测报告》（以下简称“报告”），报告显示，2020年春运高速拥堵程度或为近三年来最高，而反向春运的持续增长也将成为今年春运出行趋势中的一大特色。

    Z点评：每年春运无疑都是春节期间最引人关注的一个话题。

    支付宝集五福下周一见 “上天下海”来送福

    晚报：

    今天上午支付宝五福项目组在新春发布会上宣布，今年的集五福下周一（1月13日）正式开始。除了集齐五福得红包以外，今年还推出了全新的“全家福卡”。去年五福一上线，有机会开出“帮还全年花呗”大奖的“花花卡”就成为最受欢迎的福卡。今年的“全家福卡”是在“花花卡”基础上升级而来，寓意“福传万家”，中奖权益也加码成了“帮全家还全年花呗”。 

    Z点评：今年支付宝集五福，花呗成了焦点。

    任天堂Switch在日本19年销量相比同期大涨29%

    晚报：

    据《FAMI通》公布的数据显示，任天堂在2019年内占据日本游戏机销量的80%以上，其中销量有76%的销量来自于Switch贡献。虽然3DS相比以往的销量有着明显的下降，不过Switch的成功使其变得微不足道。同时，相比去年Switch的销量也大涨了29%。与之对比的是作为对手的索尼PS4和微软XboxOne销量都出现了很明显的下滑。

    Z点评：目前的日本游戏市场，已经彻底变成了任天堂的形状。

    联想：Moto Razr国行版第二季度推出 支持5G

    晚报：

    今日，联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军在接受采访时表示，Moto Razr折叠屏手机将于今年第二季度末在中国市场发布，并且会支持5G网络。此外，杨元庆还透露，目前第二代折叠屏产品正在开发中。杨元庆表示，这款产品将同时满足用户对于产品和性能兼顾的需求，也将能更吸引中国消费者的需求。

    Z点评：或许今后市场上的折叠屏更多会是这种翻盖手机的形状。

    好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

    （本文图片来自互联网）

    （7365479）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：iPhone 12意外曝光 支付宝集五福下周一见http://news.zol.com.cn/736/7365479.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7365479.html report 2561 各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。iPhone 12意外曝光 这次真的没有刘海了去年人们就从苹果的一则广告中看到了疑似没有刘海屏的iPhone新机的样子。最近，在周冬雨拍摄的一则饮料广告中，人们有又到了这部没有刘海的新iPhone。广告中周冬雨拿的iPhone背...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错