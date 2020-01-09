中关村在线消息：北京时间1月9日消息，去年人们就从苹果的一则广告中看到了疑似没有刘海屏的iPhone新机的样子。最近，在周冬雨拍摄的一则饮料广告中，人们又看到了这部没有刘海的新iPhone。



iPhone 12意外曝光 这次真的没有刘海了

据了解，广告中周冬雨拿的iPhone背面与现在的并没有什么区别，最大的区别来自于正面，没有刘海的屏幕很难不让人联想到即将发布的iPhone 12。不过也有网友表示，去掉刘海可能是广告商为了模糊手机的品牌。

去年年底一些心细的网友在Apple Support官方Twitter账号上发现了一些变化。苹果已经换上了圣诞的封面图。这张新的封面图中，新的iPhone似乎没有刘海屏，这似乎意味着苹果将推出新机。

从细节上不难看出，宣传画中的两名模特手持的iPhone都没有刘海。尽管有些网友认为这样的情况很有可能是反光或者故意PS，不过鉴于过去苹果从没有对宣传图动过手脚，所以很有可能今年的春季，我们就将迎来全新的iPhone手机。

（本文图片来自互联网）

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