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    iPhone 12意外曝光 这次真的没有刘海了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间1月9日消息，去年人们就从苹果的一则广告中看到了疑似没有刘海屏的iPhone新机的样子。最近，在周冬雨拍摄的一则饮料广告中，人们又看到了这部没有刘海的新iPhone。

    iPhone 12意外曝光 这次真的没有刘海了
    iPhone 12意外曝光 这次真的没有刘海了

    据了解，广告中周冬雨拿的iPhone背面与现在的并没有什么区别，最大的区别来自于正面，没有刘海的屏幕很难不让人联想到即将发布的iPhone 12。不过也有网友表示，去掉刘海可能是广告商为了模糊手机的品牌。

    去年年底一些心细的网友在Apple Support官方Twitter账号上发现了一些变化。苹果已经换上了圣诞的封面图。这张新的封面图中，新的iPhone似乎没有刘海屏，这似乎意味着苹果将推出新机。

    从细节上不难看出，宣传画中的两名模特手持的iPhone都没有刘海。尽管有些网友认为这样的情况很有可能是反光或者故意PS，不过鉴于过去苹果从没有对宣传图动过手脚，所以很有可能今年的春季，我们就将迎来全新的iPhone手机。

    （本文图片来自互联网）

    （7365286）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone 12意外曝光 这次真的没有刘海了http://news.zol.com.cn/736/7365286.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7365286.html report 810 中关村在线消息：北京时间1月9日消息，去年人们就从苹果的一则广告中看到了疑似没有刘海屏的iPhone新机的样子。最近，在周冬雨拍摄的一则饮料广告中，人们又看到了这部没有刘海的新iPhone。iPhone 12意外曝光 这次真的没有刘海了据了解，广告中周冬雨拿的iPhone背面与现...
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