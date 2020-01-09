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    realme 5i正式发布 水滴屏+后置四摄 870元起售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，realme今日正式在印度发布了全新机型——realme 5i。该机采用了时下主流的水滴屏+后置四摄的设计方案，起售价为8999印度卢比（约合人民币870元）。

    realme 5i正式发布 水滴屏+后置四摄 870元起售
    realme 5i采用水滴屏+后置四摄的设计方案

    据官方介绍，realme 5i正面搭载了一块分辨率为1600x720的6.52英寸水滴屏，屏占比为89%；后置相机为左上角竖置排列，规格分别为1200万像素主摄+800万像素超广角+200万像素人像+200万像素微距镜头，前置摄像头则为800万像素。

    realme 5i正式发布 水滴屏+后置四摄 870元起售
    realme 5i提供两种配色

    配置方面，realme 5i核心搭载了高通骁龙665处理器，标配4GB+64GB存储组合；机身内置5000mAh超大容量电池；整机尺寸为164.4x75x9.3mm，重量为195g，首发推出了水蓝色和绿色两款配色可供选择。

    价格方面，realme 5i手机4GB+64GB版售价为8999印度卢比（约人民币870元），其将于当地时间1月15日在realme官方网站正式开售。【7365070】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme 5i正式发布 水滴屏+后置四摄 870元起售http://news.zol.com.cn/736/7365070.html

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