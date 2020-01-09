CES2020：杰士迈凯伦联名系列 不只是奢华

杰士推出的与迈凯伦联名款耳机亮相了今年的CES，此次一共推出3款耳机产品，分别是Klipsch杰士 x McLaren迈凯伦T10真无线智能耳机、Klipsch杰士 x McLaren迈凯伦头戴式主动降噪（ANC）耳机、Klipsch杰士x McLaren迈凯伦T5真无线运动耳机。

在新品的设计风格上，很容易看出杰士这三款产品都采用了相当多的迈凯伦设计元素，相当的耐看。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：CES2020：杰士迈凯伦联名系列 不只是奢华http://news.zol.com.cn/736/7365015.html