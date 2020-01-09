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    CES2020：杰士迈凯伦联名系列 不只是奢华

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    杰士推出的与迈凯伦联名款耳机亮相了今年的CES，此次一共推出3款耳机产品，分别是Klipsch杰士 x McLaren迈凯伦T10真无线智能耳机、Klipsch杰士 x McLaren迈凯伦头戴式主动降噪（ANC）耳机、Klipsch杰士x McLaren迈凯伦T5真无线运动耳机。

    在新品的设计风格上，很容易看出杰士这三款产品都采用了相当多的迈凯伦设计元素，相当的耐看。

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