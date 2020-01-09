今日头条发2019年度搜索榜“天气预报”成搜索最多问题

中关村在线消息：今日头条发布正式发布了2019年度搜索榜单，显示过去一年，今日头条上搜索最多的问题是“天气预报”，搜索次数最多的汉字是“福”，搜索次数最多的英文单词是“China”。





事件“国庆大阅兵”、城市“香港”、提问“天气预报”、电影“哪吒之魔童降世”、民生“今日猪价”，成为2019年用户搜索最多的关键词。与此同时，“我和我的祖国”、“垃圾分类”、“996”、“区块链”和“硬核”，上榜头条搜索年度流行语。





这是今日头条首次发布年度搜索榜单。2019年，头条搜索正式上线，已经服务上亿用户。据了解，榜单内容源于过去一年今日头条用户的搜索行为，相关数据经过匿名化处理。除了流行语，还包括直播、歌词、电影、电视剧、艺人、城市、食谱、星座、宠物、节日、小吃、体育话题和科技词汇等数十个维度，覆盖了社会生活的方方面面。





2019年，大阅兵是今日头条上搜索次数最多的直播内容。在文娱领域，《我和我的祖国》、《哪吒之魔童降世》、《庆余年》分别拿下头条搜索年度歌词、院线电影和电视剧榜单第一，赵丽颖、肖战、蔡徐坤、杨幂和李现成为年度搜索艺人。在体育领域，女排、男篮、男足等成为年度搜索体育话题。在科技领域，机器人、5G、区块链等成为年度搜索科技词汇。





除了国家大事和行业动态，与人们生活紧密相关的议题，也在头条搜索年度榜单中得到体现。剁椒鱼头的做法，是过去一年今日头条用户搜索次数最多的食谱，豆丝是最热门搜索小吃，母亲节是最热门搜索节日，天蝎座、哈瓦那犬分别成为最热门的搜索星座和宠物，香港、成都和重庆成为年度搜索城市。

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