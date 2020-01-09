高德发布2020年度春运出行预测 1月18日迎出程高峰

近日，在交通运输部运输服务司指导下，高德地图正式发布《2020年度春运出行预测报告》（以下简称“报告”），报告显示，2020年春运高速拥堵程度或为近三年来最高，而反向春运的持续增长也将成为今年春运出行趋势中的一大特色。





《报告》重点关注自驾人群、务工人员、探亲客流以及旅游人群出行需求，分为春运路况、春运场站、春运迁徙、春运出游四个部分。高德根据多年同期历史数据，通过大数据技术、机器学习、综合研判等方法，对全国24省及82城市的交通拥堵趋势及人群出行特征进行预测，希望以此对旅客春运安全出行提供科学参考。

2020春运高速拥堵或为近三年最高 长三角车主返乡最为艰难

《报告》显示，根据2017年-2019年春运期间数据，这三年春运期间全国高速整体拥堵趋势较为一致，拥堵程度逐年增加，预计2020年春运期间拥堵将会更加集中。由于正月初七正式上班，大量人员集中在初五、初六返回工作地，预计今年整个春运期间，全国高速出行高峰将出现在1月30日，也就是正月初六。

从全国范围来看，高速拥堵主要分布在长三角地区、粤港澳大湾区、四川西部、 湖南南部以及北京、恩施、伊犁等区域。

春节前，预计出程高峰出现在1月18日，即小年后的周六；受春节期间高速免费和走亲访友的影响，预计1月26日（正月初二）全国高速出行还将出现一波小高峰。此外，春节过后，2月2日、以及2月9日（元宵节后周日），高速也会出现一波返程小高峰，提醒市民及游客注意避堵，错峰出行。

春节前易拥堵和拥堵涨幅 TOP10 道路均集中在长三角

春节前，预计全国高速易拥堵路段主要是：S22 天潜高速滁州段（天潜高速与 104 国道 交汇处-滁州东枢纽），其次是 G36 宁洛高速南京、滁州段（马群枢纽-滁州东枢纽）， 两段高速白天拥堵延时指数均大于 7.0，平均车速仅 13km/h；，以及 G50 沪渝高速芜湖、铜陵段（孙村隧道-新桥河大桥），白天拥堵延时指数 4.8，平均车速 21km/h。

而拥堵涨幅较高的道路也主要集中在长三角，与2019年平日的拥堵延时指数相比， G36 宁洛高速南京段（六合南枢纽-滁河特大桥）涨幅达 700%以上，白天平均速度仅 11km/h。

春节期间最堵道路平均拥堵时长超过 7 小时/天

春节期间1月24日至1月30日，预计全国高速易拥堵路段主要是：G0425 广澳高速广州段（横沥立交-坦尾桥），白天拥堵延时指数 6.1，平均车速仅 15km/h；其次是 G55 二广高速荆州段（马市高架桥-荆州长江 大桥），白天拥堵延时指数 4.6，平均车速 18km/h 左右，以及 S07 徐明高速滁州段（淮河特 大桥-明光枢纽），白天拥堵延时指数 4.1，平均车速 26km/h。

春节后最堵道路是 G0425 广澳高速广州段

春节后，预计全国高速拥堵路段主要是：G0425 广澳高速广州段（横沥桥-坦尾互通），白天拥 堵延时指数 5.4，其次是 G4 京港澳高速安阳、邯郸段（安阳河以北-豫冀界服务区以北），白天 拥堵延时指数 4.4，两条高速平均车速均 17km/h 左右，以及 G36 宁洛高速滁州、蚌埠、亳州段 （宁洛高速与 203 省道的交汇处-滁州东枢纽），白天拥堵延时指数3.9，平均车速 26km/h。

反向春运年增长达近三年最高 北上广“空城”现象或将缓解

春节作为中国最隆重的传统佳节，大量外出务工人员都会选择返乡过年，与家人共享新年团聚的美好时光。从全国范围看，春节前人口迁出主要集中在长三角、京津冀、粤港澳大湾区以及山东、河南等省份；从具体城市的人口流动状况来看，上海、北京、重庆位列城市人口迁徙“减肥”榜人口迁出城市前三；湖北天门市、安徽滁州市、湖北仙桃市等城市位列人口迁徙“增肥”榜，城市春节期间人口增幅均超过150%。

值得注意的是，近年来“反向春运”作为一种特殊的过年方式正保持持续增长的态势，即部分老人前往子女工作地过年。《报告》显示，在全国范围内，预计广州、北京、重庆、上海等城市的迁入人口将大幅增加。尤其是北上广往年春节经常上演的“空城”现象或将有所缓解。

同时飞猪的数据报告也显示，反向春运近两年来保持了平均30%的增幅。“亲情速递”过新春，常年放外卖的餐桌，也终于有了妈妈的味道。

高速公路事故 立交枢纽及隧道附近多发

春运期间，春节前高速公路事故高发点TOP1为S55宣宁高速南京段的溧水出口附近；春节的事故高发点TOP1为S55宁宣高速南京段的新桥河大桥附近；春节后的事故高发点TOP1为S16荣潍高速青岛段的莱西北枢纽立交附近。事故高发点附近，请司机一定注意保持车速和安全车距。

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