支付宝集五福下周一见 “上天下海”来送福

中关村在线消息：北京时间1月9日消息，支付宝五福项目组在新春发布会上宣布，今年的集五福下周一（1月13日）正式开始。除了集齐五福得红包以外，今年还推出了全新的“全家福卡”。





去年五福一上线，有机会开出“帮还全年花呗”大奖的“花花卡”就成为最受欢迎的福卡。今年的“全家福卡”是在“花花卡”基础上升级而来，寓意“福传万家”，中奖权益也加码成了“帮全家还全年花呗”。

去年，全球有4.5亿人在支付宝扫福集福，海内外共同扫福，传递祝福成为新时尚。今年，“福”来到了全球56个国家，还有30多万个全球商户主动张贴福字，号召大家一起集福。每一次扫福、集福、传福，都是一份美好的祝福。今年，五福项目组决定将这一份美好的祝福更“闪耀”——根据福卡传递的次数，支付宝和全球生态伙伴们会替“送福人们”依次点亮全球九大地标。

“我们发现，帮爸妈集福，成了越来越多年轻人早点回家的理由。和家人一起扫福、互相沾福，成了亲友们互动的新乐趣。所以我们决定，今年五福的主题，就叫全家福。”





支付宝集五福产品经理冠华已经连续五年没有陪伴家人一起过除夕了，让更多的家庭感受到集福带来的好运，成为了他心中的小执念。“福文化的内核就是家，五年前我们做五福的初衷，就是想唤起大家对家和团圆更深的情感”，冠华说。

不仅小家在集福传福，央企大家庭也会加入今年的送福行列，“上天下海”为大家诠释别样的“全家福”。中国航天计划发射富强福号火箭，寓意 “福气冲天”。蛟龙号、雪龙号及南极长城站的科考人员也将通过贴福、扫福、集福，来庆祝中国年。国务院国资委新闻中心副主任闫永介绍说，今年大家还有可能扫到特殊的“敬业福”。包括中核集团华龙一号总设计师邢继、中国石油“新铁人”王启民等在内的大国工匠代表将通过福卡视频向大家拜年。“他们身上舍小家为大家的无私奉献精神，就是新时代的敬业福。”





央企和支付宝的联合正是五福开放计划的一部分。过去五年，集五福影响了超过5亿人，这个当初支付宝和春晚联合共创的小游戏已经成为国人的新年俗。支付宝公布的数据显示，五年时间累计超过100亿个福字被扫，全球千余个城市共同参与。今年，全球有56个国家和地区的近30万商家提出在店内张贴福字，一起来传播中国福文化。





“五福并不是支付宝独有的IP，未来五福将更加开放。”蚂蚁金服首席市场官彭翼捷在发布会现场表示，“未来支付宝希望携手更多的福气伙伴，为全球5亿个家庭送福。”

（7364924）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：支付宝集五福下周一见 “上天下海”来送福http://news.zol.com.cn/736/7364924.html