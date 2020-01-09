支付宝：集五福活动下周一开始 新增全家福卡

中关村在线消息：今天上午，支付宝官方正式宣布“2020年新春集五福活动”将从下周一（1月13日）正式开始。从2016年春节到2020年，这五年的时间集五福已经成为中国新年俗之一，成为全家人的情感纽带，也寄托着中国人关于家的美好生活向往。



支付宝2020年新春集五福活动即将开启

据介绍，今年的五福活动整体基本继承了此前的活动玩法，依然采用AR扫福字、蚂蚁森林浇水、蚂蚁庄园拜年等多种方式获得福卡。同时，支付宝还在原来的基础上新增了“全家福”卡和“福满全球”活动。



支付宝今年特别推出“全家福”卡 可帮全家还花呗

官方表示，因为去年推出的有机会开出“帮还全年花呗”大奖的“花花卡”成为最受欢迎的福卡，今年特地将花花卡升级为“全家福”卡，寓意着“福传万家”，中奖权益也随之升级为“帮全家还全年花呗”。



活动期间可通过互送福卡点亮全球地标

如今各行各业都有许多人需要在春节期间坚守工作岗位，他们无法在除夕夜拥有家人陪伴的温暖。所以，支付宝今年特别推出了“全家福”卡，希望用户不管在哪里都能和和全家人一起集五福，一起许下全家新年的愿望。

支付宝五福产品经理冠华称：“福文化的内核就是家，五年前做五福，就是希望通过这样的形式，唤醒大家对家的团圆更深的情感。”



今年各央企也将联合支付宝送福气

此外，据国务院国资委新闻中心副主任闫永介绍，今年大家扫福还有可能扫到特殊的“活敬业福”，包括中核集团华龙一号总设计师邢继、中国石油“新铁人”王启民等在内的央企大国工匠代表将通过福卡视频向大家拜年。“他们身上舍小家为大家的无私奉献精神，就是新时代的敬业福。”



去年集五福活动共4.5亿人参与 已经成为中国人关于家的美好生活向往

北京大学教授肖婷曾表示，时代发展必然带来年俗的改变，历史上也有年俗形式的不断更迭。视频拜年、云购年货、扫五福送祝福、发电子红包、举家出游过新春等，都可以成为欢度春节的新方式。现在，和全家人一起集五福，也是中国人关于家的美好生活向往。【7364862】

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