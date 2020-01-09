中关村在线消息：近日据悉，AMD在CES 2020大会现场公布了合作伙伴微软Xbox Series X的渲染宣传短片，曝光了次世代Xbox的后置面板借口配置。











CES20展会上业内人士曝光新Xbox后面板配置

但在此举之后却联合微软发表紧急声明澄清现场的渲染图并非来自官方，并不可信。虽然双方澄清的比较及时，互联网上还是充斥着各种不统一的新Xbox后面板设计信息，今日业内人士Brad Sams则在社交平台上表示，他从内部人士手中拿到了确切的设计配置。



从他提供的设计大图中我们可以看到，次世代Xbox的背部将有两块大型的蜂窝状散热区，中间则夹着接口坞。

从图形样式上基本可以分辨出Xbox将拥有两个USB-A端口（超高速端口）、一个以太网接口、HDMI接口、光纤音频接口和一个电源插口。

中间那个狭长的迷之接口被认为是用于调试，其功能性质还没有定性，可能在贩售版商品主机中并不存在。

Brad Sams虽然对源头很自信，但还是谨慎的表示这只是当前的Xbox主机接口配置设计，还处于一个迭代期，随时可能发生变动。

Brad Sams作为两个网站的编辑，此前曾成功爆料过2018年E3微软公布《光环：无限》的内容，因此其透露的消息具有一定可信度。【7364798】

（文中图片来自互联网）

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