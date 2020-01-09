中关村在线消息：近日据可靠消息源称，明年秋季上线的Windows 10 20H2功能更新将会遵循2019年的发布节奏，依然像November 2019一样是大型更新补丁。



据传Windows 10 20H2 将会是大型更新补丁

在2020年，Windows 10 Version 2004（20H1）被认为是重大功能更新，会引入诸多新的功能和改进；而20H2则更像是累积更新式的更新，主要修复各种BUG和调整后台稳定性。

此后每年是否会延续一个重大改进功能更新和一个修复型功能更新的升级路线，目前尚不清楚。不过微软去年表示，公司将会密切监视用户提交的各项反馈。

尽管目前还没有太多的其他细节，但是Windows 10 Build 19041被认为是最终候选版本，而后续的累积更新会在该版本基础上发布。

Windows 10 Build 19041已在桌面上删除了预览水印，这表明更新已接近完成。

目前微软并没有对Windows 10 Version 2004 “RTM”候选版本发表评论，而且20H1在春季正式发布之前肯定还将获得进一步的改进。

在Windows 10 20H1之后，预计微软将在2020年下半年推出Windows 10 20H2，但它和Windows 10 Version 1909一样可以认为是大型更新补丁。【7364651】

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