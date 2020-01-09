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    优派推出55英寸4K 120Hz OLED 大屏电竞显示器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，在CES 2020展会上，优派ViewSonic推出Elite XG550 显示器，其配备了 55 英寸 @ 3840×2160 分辨率的 OLED 面板，灰阶响应时间低至 0.5 ms、支持 120Hz 的高刷新率。

    优派推出55英寸4K 120Hz OLED 大屏电竞显示器

    优派推出55英寸4K 120Hz OLED 大屏电竞显示器
    优派推出55英寸4K 120Hz OLED 大屏电竞显示器

    OLED 面板的特色是能够带来更加纯粹的黑色和极高的对比度，优派 Elite XG550 的峰值亮度不一定很高，但它覆盖 99% 的 DCI-P3 色域，有望带来栩栩如生的图像显示效果。

    外形方面，Elite XG550 采用了超窄边框设计，底座的造型也相当锋锐，且背部带有 RGB 光条。

    该公司尚未披露这款显示器将提供哪些接口、支持哪些 HDR 格式、何时上市、以及确切的售价。

    之前，戴尔和宏碁已经分别推出过类似的 Alienware 55 与 Predator CG55K 机型。由于业内没有几家厂商可以生产 4K 120Hz OLED 面板，优派 Elite XG550 很可能与前者共享同一家供应商。【7364638】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：优派推出55英寸4K 120Hz OLED 大屏电竞显示器http://news.zol.com.cn/736/7364638.html

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7364638.html report 759 中关村在线消息：近日据悉，在CES 2020展会上，优派ViewSonic推出Elite XG550 显示器，其配备了 55 英寸 @ 3840×2160 分辨率的 OLED 面板，灰阶响应时间低至 0.5 ms、支持 120Hz 的高刷新率。优派推出55英寸4K 120Hz OLED 大屏电竞显示器OLED 面板的特色是能够带来更加...
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