中关村在线消息：近日据悉，在CES 2020展会上，优派ViewSonic推出Elite XG550 显示器，其配备了 55 英寸 @ 3840×2160 分辨率的 OLED 面板，灰阶响应时间低至 0.5 ms、支持 120Hz 的高刷新率。







优派推出55英寸4K 120Hz OLED 大屏电竞显示器

OLED 面板的特色是能够带来更加纯粹的黑色和极高的对比度，优派 Elite XG550 的峰值亮度不一定很高，但它覆盖 99% 的 DCI-P3 色域，有望带来栩栩如生的图像显示效果。



外形方面，Elite XG550 采用了超窄边框设计，底座的造型也相当锋锐，且背部带有 RGB 光条。

该公司尚未披露这款显示器将提供哪些接口、支持哪些 HDR 格式、何时上市、以及确切的售价。

之前，戴尔和宏碁已经分别推出过类似的 Alienware 55 与 Predator CG55K 机型。由于业内没有几家厂商可以生产 4K 120Hz OLED 面板，优派 Elite XG550 很可能与前者共享同一家供应商。【7364638】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：优派推出55英寸4K 120Hz OLED 大屏电竞显示器http://news.zol.com.cn/736/7364638.html