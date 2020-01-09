早报：LGV60 ThinQ背板曝光 王石称花钱比挣钱难

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

过去几年苹果的服务业务成为了他们的一个增长点，去年这一业务出现了波动。

App Store去年营收500亿美元 增速明显放缓





据外媒报道，苹果公司周三宣布，自2008年上线以来，App Store应用商店已为开发者带来1550亿美元的收入，高于2019年1月披露的1200亿美元。基于开发者获得应用程序销售额70%的分成，这意味着App Store在2019年的总销售额最高可达500亿美元，并为苹果创造了约150亿美元的收入。不过，这样的数字相比过去几年仍出现了增长放缓的情况。

LG双屏手机一年之后新机消息浮现，现在这款手机的后盖图片曝光。





近日slashleaks网站上曝光了LG V60 ThinQ手机的背部面板，可以确认具有黑色配色，为防爆盾设计。此前业内消息人士表示，LG公司将在2020年2月举行的MWC 2020上展示自家的双屏和5G网络功能的新型旗舰智能手机LG V60 ThinQ。



瑞幸咖啡App此前曾被工信部点名有侵害用户权益的情况，近日瑞幸咖啡对外回应了这一问题。

瑞幸咖啡回应App被工信部点名：为了防黑客





据新京报报道，对于过度获取用户信息被工信部点名，1月8日晚间，瑞幸咖啡回应称，为了防止黑客骗取首杯免费，瑞幸咖啡App除了需要客户提供手机号码，还需要客户提供手机的设备MAC地址作为双重验证。之前公司技术部在流程设计时工作失误，在获取该信息时未先要求客户授权。在接到工信部通知之后，他们已经进行了整改。

近期王石接受凤凰财经的采访，谈到了他近期对财富的感悟。

王石称花钱比挣钱难得多 你看比尔·盖茨多老





近日，万科创始人王石在凤凰网财经《封面》栏目中称，假如他没有放弃万科股份，他已是百亿富翁，那他就要为怎么花钱而动脑筋。“花钱比挣钱难得多”，他称世界首富比尔·盖茨现在的精力主要是想怎么花钱，“你看他多苍老”。

近来一些有关58到家即将上市的传闻出现，58同城对此也进行了回应。

58到家计划赴美上市？58同城不予置评





此前，国外媒体援引知情人士消息称，58同城旗下58到家计划赴美IPO，寻求最多20亿美元的估值。对此，58同城方面向新浪科技表示：不予置评。知情人士还称，当前该IPO计划尚处于早期阶段，潜在发行的细节仍有可能改变。



智能汽车正在飞速发展，吉利和奔驰也看到了这一机遇，实现了强强合作。

吉利和奔驰成立合资公司 发力智能汽车





近日浙江吉利控股集团和梅赛德斯-奔驰股份公司共同宣布宣布：经相关监管部门批准，双方组建的smart品牌全球合资公司“智马达汽车有限公司”（smart Automobile Co., Ltd.）正式成立，在全球范围内联合运营和推动smart品牌转型升级。



微信近日推出了一系列变革，尤其是各种“上限”。



微信扫码进群提升了上限 达到200人





近日有网友爆料称，微信扫码进群上限增加到200人 （之前为100人）。目前，200人以内微信群聊仍然可以通过二维码扫码进群，但超过200人群聊二维码显示为：“群聊人数超过100人（此处应该是文案错误）只可通过邀请进入群聊”。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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