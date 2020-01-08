兴戈SIMGOT真无线耳机亮相CES 2020

国内知名的HiFi耳机品牌兴戈（SIMGOT）在2020年CES上展出了即将上市的圈铁真无线耳机APT7。



兴戈SIMGOT作为近些年国内耳机品牌力异军突起的黑马，已经凭借铜雀系列、洛神系列、纵横家系列等HiFi耳机产品，在全球音频市场上，斩获VGP等专业音频大奖。同时收获了大量口碑与销量，拥有一批忠实的追求高音质的用户群体。



据介绍，APT7采取【1动圈+1动铁】的双单元圈铁配置。采用高通QCC3020芯片，不仅支持常规的AAC/SBC格式，更支持apt-X高音质蓝牙传输和低延迟。支持高通开放的TWS+技术。



与一般市面上的真无线不同，APT7耳机采取耳挂式形态，形状接近舞台歌手常用的定制耳机的公模形态。耳挂由一段记忆硅胶与金属相结合，确保佩戴牢固，可应对日常和激烈运动等环境。耳机单次续航达10小时，配合充电仓可充满8次，使用共计90小时。由于APT7采用了LDS壳外天线技术，所以会保持较高的信号稳定性与抗干扰能力。





充电仓采用Type-C接口，并支持无线充电。目前仅公开了黑金配色。

APT7定位于侧重高音质的中高端真无线产品，动圈采用8mm直径的高分子复合振膜和强磁路，动铁采取楼氏动铁。相信根据兴戈的声学技术实力，有望成为目前市面上的真无线产品中，在音质层面配置最高和调音最佳的第一梯队。





在真无线同质化严重的今天，兴戈APT7圈铁真无线的出现，让人眼前一亮。我们期待APT7上市后的表现。目前APT7售价暂未公开，预计今年春季上市。

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