晚报：iPhone SE2渲染图再曝 支付宝新福利太棒

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

iPhone SE2渲染图再曝 磨砂玻璃+不锈钢边框





据此前多方爆料，苹果将会在今年3月份发布iPhone SE的继任机型。近日有外媒曝光了iPhone SE2的3D渲染图。从渲染图来看，iPhone SE2的整体设计与之前的爆料基本相符，将采用类似iPhone 8的设计。正面配备一块4.7英寸LCD显示屏，同时保留了大额头/下巴和Touch ID Home键的设计。

据悉，iPhone SE2将搭载A13处理器，提供3GB+64/128GB存储规格；机身内置2000mAh电池，且支持IP68级防水以及无线充电，预计售价为399美元（约2813元）。

Z点评：卖的就是个情怀，实际需求可能并不如声量那么大。

海信公开全球首款彩色电子水墨屏手机





在今年的CES展会上，海信展示的一款彩色电子水墨屏手机，这还是一款5G手机。据悉，这是全球首款彩色电子水墨屏手机，采用全新彩色E-ink屏幕，和传统彩色LED屏相比，墨水屏的色彩更淡一点，而且保留了喷墨的质感。

在外观设计上，这款彩色墨水屏手机和A5大致相同。值得一提的是，在该机的机身上还印有5G的图标，说明这是一款支持5G网络的手机。

Z点评：当下人们每天使用手机的频率越来越高，护眼或是刚需。

联想杨元庆：第二代折叠屏手机已在路上





联想集团董事长兼CEO杨元庆在CES 2020上对外透露，之前推出的Moto Razr折叠屏手机饱受好评，但有一些因素导致在中国上市延迟，目前第二代产品正在开发中。杨元庆表示：“如果推出一个售价两万多折叠平板，我觉得可能不太对市场的路子。这应该是笔记本的产品需求”。

Z点评：折叠屏手机确实只有大众化才能有前途。

三星子公司发虚拟生物技术 外形和行为与人类似





在本周召开的美国消费电子展CES2020上，一家三星旗下的高级研究实验室STAR实验室对外公布了全新的虚拟生物技术Neon。Neon并非是实体的人形，它们是外形和行为都与人类相似的视频聊天机器人。STAR实验室也明确表示，Neon不是智能助手，更像是一个普通的人类。这个技术模拟了一个独立，但是生活在虚拟空间的活体，它能够展示情绪，并且通过经验进行学习。

Z点评：想想会不会有点恐怖？

支付宝：1200家公立医院体检可花呗分期免息





支付宝在今天宣布，将在1200家公立医院支持体检花呗分期免息。从2020年起，将有1200家公立医院可以在体验时使用支付宝花呗的分期免息付款，支持3期或者6期的免息，覆盖全国225个城市。

Z点评：这可真是一件利民的大好事。



乐视网召开致歉会 希望大股东履行偿债义务





今天上午，乐视网召开公开致歉会。乐视网董事长兼总经理刘延峰在会上表示，尽管公司与大股东及其关联方的债务一直没有进展，但是他们的主张一直没有变化，就是希望身处海外的大股东能够积极履行偿债义务。

Z点评：大股东是谁大家应该都知道吧。

传任天堂Switch Pro将于今年一季度量产





近日有任天堂游戏机上游供应链消息称，新一代的Switch游戏机将于今年第一季度末开始批量生产，并将在年中正式发布。据此前消息，新款Switch将会被命名为Switch Pro。

有消息称，Switch Pro除了会在性能上有所提升之外，还会进一步加强该设备的影音表现，比如支持Dolby HDR和4K分辨率等。

Z点评：半代升级已经成为游戏主机的标准策略了吗？

酷派CES2020推出5G手机 搭载骁龙765处理器





在本周召开的美国消费电子展CES2020上，酷派正式公开了他们的首款5G手机Coolpad Legacy 5G。这款手机主要面向中端市场，并将于今年第二季度在美国上市。

根据官方介绍，酷派Coolpad Legacy 5G采用了6.53英寸IPS LCD水滴屏，摄像头组合为前置1600万像素摄像头+后置4800万像素主摄和800万像素广角镜头，搭载骁龙765处理器。

Z点评：真就是5G手机大爆发啊。（7364275）

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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