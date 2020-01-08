专家：N79频段未来几年难以落地 不影响5G手机

中关村在线消息：近段时间，有些手机厂商推出的5G手机新品并未支持N79频段，有些谣言称这些手机是“假5G”，过段时间就不能使用5G网络了。对此，近日有专家特意针对N79频段进行了辟谣。



专家称不必在意5G手机是否支持N79频段

据介绍，目前国内三大运营商获得的5G频段分别为N41、N79和N78。其中，中国联通和中国电信均使用的为N78频段。而中国移动则占有N41、N79双频段，但是中国移动目前并未开启N79频段的5G基站建设。



中国移动尚未部署N79频段

相关人士透露，目前中国移动的5G网络仅支持N41频段，并且未来几年N41频段也将作为中国移动的核心频段。而且通信行业普遍认为N79频段“未来几年难以落地”，且其覆盖范围小、穿障能力更弱，使得运营商需投入更高的成本建设基站，短期内无法大规模覆盖。

综合来看，现在的5G手机支持N79频段也根本用不上相应的网络，且未来几年也很难迅速大面积覆盖。所以，消费者当前在购买5G手机时不必太过在意是否支持N79频段。【7364122】

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