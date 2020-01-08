5G从加速落地到逐步成熟 2020年这些趋势成为关键

新年伊始，万象更新。随着5G、AI、XR等前沿科技的蓬勃发展，一个全新的时代即将到来。尤其是在5G这条全新的赛道上，2020年将带给我们更多的期待 。从2019年的加速落地，到2020年的逐步成熟，一些趋势变化将成为影响全球5G发展格局的重中之重。



刚刚过去的2019年被定义为“5G元年”，在这一年当中我们不仅迎来了5G网络的正式商用以及5G套餐资费的明确，甚至通过良性竞争将售价低于2000元的5G手机带到我们面前。然而这只是一个开始，从5G终端销量起飞，到5G芯片技术迈向成熟，再到5G技术全面推动社会生产力的变革，2020年5G带来的精彩将再次超乎所有人的想象。

5G，销量起飞在即

在最近举办的第四届骁龙技术峰会上，高通总裁安蒙预测：预计到2020年末，全球5G用户将达到2亿。为了应对呈现爆发趋势的5G市场需求，高通推出了三个系列产品：主导未来旗舰的骁龙865，以及极具创新“一体化双模”并集成5G连接的骁龙765/765G移动平台，还有更实惠的6系芯片。



高通总裁安蒙预测：2020年末全球5G用户将达到2亿

三箭齐发，高通为2020年5G手机的爆发提前做好了充分的准备。

5G终端在2020年即将呈现爆发式的销量增长，这一大趋势基本已经在全球科技产业内达成高度共识。而在这个发展过程中，价格变化将成为影响销量的首要因素之一。如前文所言，2019年已经出现价位在2000元以内的5G手机，那么按照如此发展速度，2020年5G“千元机”也十分有可能正式出现。

5G手机价格壁垒被攻破，全新多系多层级骁龙移动平台的全面布局并提供诸多新特性和新功能，以及用户期待更加成熟的5G手机而被激发的迫切换机需求，加之手机产品自身比较高的更换频率属性，在多方共振的趋势变化下，高通预计到2022年全球5G智能手机累计出货量将超过14亿部，2020年必将成为5G销量腾飞的起点。

5G，技术逐步成熟

消费者除了对价格极度敏感之外，最终影响用户是否升级至5G服务的又一关键因素是技术是否更为成熟。而在技术进步推动产业发展的路径当中，高通最新推出的骁龙765/765G 5G移动平台被寄予厚望。原因无外乎有两点：其一，骁龙7系自身定位更为亲民；其二，骁龙7系移动平台所搭载的第二代5G调制解调器骁龙X52更成熟、更先进。



高通骁龙765G 5G移动平台被寄予厚望

毫无疑问，骁龙7系移动平台在规模化加速5G在2020年的商用进程中将发挥巨大推动作用。

首先，骁龙7系真正做到5G基带整合，加之出色的7nm制程工艺，令5G手机的能耗比再上一个台阶；

其次，骁龙7系支持6GHz以下和毫米波频段，还支持SA和NSA、DSS以及载波聚合，真正做到购买无忧、走遍全球；

最后，骁龙7系还可支持1.92亿像素摄像头、3.7 Gbps峰值下载速率、并搭配全新的AI 引擎。

定位中端市场的骁龙7系，通过高度整合SoC的形式在价格、规格、功耗，以及性能表现上寻找到了一个完美的结合点，真正成为高性价比5G首选。也正是因为骁龙7系移动平台的出现，把主流5G手机的价格降低到了2000元以内。

5G，已然推动变革

当价格不再是5G手机的门槛，当技术更成熟、性能更出色，功能更全面的骁龙8系以及骁龙7系的终端相继发布，消费者真正迎来了多层级5G终端时代。尤其是定位中端市场的骁龙7系手机新品的推出，让5G正在通过更具性价比和更多样的方式走进用户的生活。5G不再是“高贵”的代名词，在高通等业界领军企业的推动下，变革已经到来。



高通和全球重要的合作伙伴

目前全球范围内已有超过230款5G终端设计采用了高通的5G解决方案。在最新发布的骁龙765全新5G移动平台上，来自全球范围内的众多合作伙伴HMD Global、小米、OPPO、摩托罗拉等均表示在第一时间提供适配和支持。其中国产品牌小米、OPPO基于骁龙765 5G移动平台的新品已经发布，2000元内的售价彰显出绝佳的性价比优势。

虽然手机并非5G的全部，但只有当越来越多用户选择升级至5G服务，对5G的发展才具有真正的推动意义。从5G手机的全面换代，到万物智联的逐步演进，5G已然推动变革加速到来。据IHS Markit发布的《5G经济》报告显示，5G对几乎所有行业均会带来积极影响，将在2035年创造13.2万亿美元经济产出，并带来2230万个工作岗位。

5G的精彩未来值得期待，而2020年无疑将成为一个全新的起点。5G正在从“加速而至”的象征性意义，全面进化到“值得购买”的实质性阶段。而在其中起到关键性推动作用的，则是骁龙865和骁龙765两大移动平台的积极推进。高通一直推动5G不断演进，在2020年规模化多层级加速5G部署，为产业创新提供全新赋能。

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