CES2020：索尼展台概览 汽车最抢眼！

中关村在线消息：今天是CES2020正式开展的第一天，我们的前方小队也为大家带来了精彩的现场报道，作为人气最爆棚的展台之一，索尼展台自然是不能错过的。

今年索尼展台上主要还是涉及电视、耳机、影像技术、智能汽车和人工智能技术。首先看到的是索尼新一代电视Z8H，虽然定位没有之前的9系那么高端，但同样属于8K HDR的OLED电视，采用了边框发声技术，进一步缩小了体积，更加纤薄。

此次索尼还专门搭建了一个场景，还体现索尼在电影拍摄方面的影像技术，包括拍摄器材在极限光影下的拍摄效果。

当然人最多的还是要数汽车展台，索尼在今年带来了全新车型VISION-S，这款概念车是一整套智能汽车解决方案。VISION-S周围具备 33 个传感器，内部仪表盘至中控台为一整块纵向显示大屏，内置智能系统模块。

最后在一个展厅中，索尼展示了通过多位摄像机捕捉乒乓球运动的人体和球的轨迹，进行AI分析的过程。这项技术可能会应用于运动员训练和游戏场景。（7363880）

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