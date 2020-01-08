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    华米智能耳塞亮相：可智能助眠、分析睡眠数据

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日，华米科技在CES 2020消费电子展上发布了多款穿戴设备新品。其中包括一款可以智能助眠、检测睡眠数据的智能耳塞——Amazfit ZenBuds。

    华米智能耳塞亮相：可智能助眠、分析睡眠数据
    Amazfit ZenBuds智能耳塞发布

    据介绍，Amazfit ZenBuds是华米专门针对睡眠场景设计的智能耳塞。其采用了倾斜入耳设计，可以使耳塞与耳廓更牢固贴合，阻隔外界噪音，左右翻睡不易脱落。单耳的重量仅有1.78g，使用户在睡眠时的佩戴更加无感。

    华米智能耳塞亮相：可智能助眠、分析睡眠数据
    Amazfit ZenBuds可智能助眠 并检测睡眠数据

    Amazfit ZenBuds还会自动播放助眠音频使用户放松身心、舒缓焦虑，并在感知用户入睡后自动停止播放。同时，该设备会在用户睡眠期间，监测用户的睡姿、睡眠质量等数据，并记录睡眠状态和阶段，生成睡眠分析报告。通过智能干预和实时监测两大核心功能，帮助用户更加科学健康地睡眠。

    续航方面，Amazfit ZenBuds耳塞本体采用了微型的可充电扣式电池，单次使用可提供12个小时的睡眠续航。同时，还配有旋转式的充电收纳盒，可为耳塞提供7次的完整充电，增加了设备的续航时间和适用场景。【7363793】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华米智能耳塞亮相：可智能助眠、分析睡眠数据http://news.zol.com.cn/736/7363793.html

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