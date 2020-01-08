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    红米手机Redmi Note 8 Pro（6GB/128GB/全网通）

    Redmi Note8 Pro推出全新版本 明日开售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今天上午，Redmi红米手机官微正式宣布推出Redmi Note8 Pro“暮光橙”新配色，并表示新版本将于明日（1月9日）上午十点正式开售，提供了6GB+128GB、8GB+128GB两种存储版本可选。

    Redmi Note8 Pro推出全新版本 明日开售
    Redmi Note 8 Pro暮光橙版明日开售

    据了解，Redmi Note 8 Pro暮光橙新版与普通版配置保持一致，正面采用6.53英寸水滴屏，分辨率为1080P，屏占比超过90%。其相机为6400万主摄+800万超广角+200万微距+200万景深四摄组合，支持6400万像素照片直出；前置相机则为2000万像素，并支持AI美颜。

    Redmi Note 8 Pro明日首销 6400万四摄1399元起
    Redmi Note 8 Pro亮点功能

    核心配置方面，Redmi Note 8 Pro搭载了联发科最新推出的全球首款游戏芯片——Helio G90T，且支持液冷、游戏天线和WiFi+4G双网智能并发。机身内置4500mAh大电池，并支持18W快充。同时还拥有多功能NFC，支持红外遥控等诸多特性。【7363791】

    （本文图片来自网络）

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