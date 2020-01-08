CES每日看点汇总：电动平衡车让你实现侏罗纪世界

2020年美国消费电子展（CES 2020）于美国时间1月7日至1月9日在美国内华达州拉斯维加斯会展中心举行，在此期间我们将每天为大家带来当日的看点总汇。今天是开展的第一天，大部分厂商开始在场馆中陆续展示他们这次所带来的新技术。

01 三星拿出虚拟生物技术和极致带鱼屏

今天的三星展台上向我们展示了诸多新技术和技术和新产品，其中虚拟生物技术和新款带鱼屏显示屏是最为引人注目的。





三星的虚拟生物技术名为Neon，并非是实体的人形，它们是外形和行为都与人类相似的视频聊天机器人。STAR实验室也明确表示，Neon不是智能助手，更像是一个普通的人类。这个技术模拟了一个独立，但是生活在虚拟空间的活体，它能够展示情绪，并且通过经验进行学习。

STAR实验室还明确表示，Neon不是人类的翻版，每一个都是独一无二的，拥有自己的特性。他们预计，Neon未来将会用在各行各业。

除了虚拟生物技术之外，极致曲面带鱼屏显示器Odyssey G9也在CES上亮相。Odyssey G9搭载了一块49英寸大小的曲面屏，分辨率5120x1440相当于2个2K屏组合在一起，VA面板，240Hz刷新率，1ms响应时间，1000尼特亮度，支持G-Sync和FreeSync 2。





Odyssey G9最吸引人的特点是其采用了1000R曲率设计，目前市面上常见的曲面屏曲率都在1800R、1600R左右，1000R意味着显示器半径为1000mm，相较Odyssey G9，其他曲面屏真的如直屏一般。

02 一加发布概念机Concept One 背部摄像头不见了

此前一加就曾经宣布将会在CES期间发布一款名为Concept One的概念机型，而今天这款概念机型也终于正式公开。





OnePlus Concept One结合了迈凯伦元素的机身设计，为我们带来了全新的视觉体验：一加将迈凯伦汽车上标志性的橙色融入了OnePlus Concept One的设计之中，并为其挑选了后盖皮革，保证皮革缝制均为手工打造，充分地展现了速度和激情的设计魅力。

这款概念机型最大的卖点就是隐藏摄像头。在用户未打开后置摄像头的情况下，OnePlus Concept One的后置摄像头处于“隐藏”状态；当用户启动摄像头时，电致变色玻璃会被电信号触发，从而色调发生改变使得摄像头“出现”，反之用户关闭摄像头时，玻璃会变暗摄像头重新处于“隐藏”状态。





一加表示，这样的效果主要是因为Concept One所采用的电致变色玻璃可以让后置摄像头模组“隐身”于机身玻璃之下，从而带来没有镜头凸起的平整后背，也没有因排列造成的突兀感，进而贯彻一加无负担的设计理念。

03 海信：首款彩色墨水屏手机来了

在今天的CES上，海信为我们带来了全球首款彩色电子水墨屏手机，采用全新彩色E-ink屏幕，和传统彩色LED屏相比，墨水屏的色彩更淡一点，而且保留了喷墨的质感。





在外观设计上，这款彩色墨水屏手机和A5大致相同。值得一提的是，在该机的机身上还印有5G的图标，说明这是一款支持5G网络的手机。海信表示，这款手机会在2020年上市。

04 LG：展示多形态OLED屏 笔记本也不落后

在CES开展第一天，LG公司着力展示了他们的显示技术，他们也向消费者们展示了多种不同的显示屏。首先是一个可卷曲OLED显示屏。LG Display决定改变其最初的可卷曲OLED原型，新屏幕从天花板或墙壁的固定装置向下滚动。从现场展示来看，这是一块65英寸的OLED电视。





值得一提的是，这种可卷曲显示屏会根据具体情况进行调整，比如你进行游戏的途中，平板显示屏会根据当前画面提供沉浸式体验，变成曲屏后，视觉包裹感更强烈，激烈的赛车游戏体验更加真实。





除家用显示屏外，OLED可卷曲屏在航空、汽车等商用领域价值同样不可小觑。以现场体验的汽车“老板位”为例，副驾座椅后方“隐藏”一块屏幕，方便后排座椅乘客/老板办公，查看资料。





除了显示产品之外，LG也在CES现场旗下17英寸最新一代LG gram系列产品，其搭载2K屏幕设计，拥有2560×1600分辨率IPS显示屏，搭载第十代Intel 酷睿 移动平台CPU，最高支持16GB DDR4双通道内存和最高1TB固态硬盘（双硬盘位）可选，并配备80Wh的大电池，续航可满足一天使用需求。

05 联发科：面向中端市场处理器天玑800发布





此前联发科承诺在2020年国际消费电子展（CES 2020）上推出新产品，现在基于7纳米工艺的天玑800 SoC正式问世，将为中端智能手机带来5G连接。联发科称，搭载天玑800处理器的第一批手机将在2020年上半年之前上市。

联发科天玑800采用了4*A76+4*A55的核心组合，最高频率均达到了2.0GHz，同时还集成了4个与天玑1000同规格的G77 GPU（天玑1000为9个）；此外，该芯片还支持支持90Hz刷新率、Full HD+分辨率屏幕。

关于5G方面，联发科天玑800支持G Sub-6GHz频段、5G SA/NSA双模组网、2G-5G四代蜂窝连接、动态频谱共享(DSS)技术、VoNR语音服务。同时，2CC载波聚合技术也使其信号覆盖范围扩大了30%以上。

06 雷蛇：除了5G概念路由器 还有ITX主机

早在2018年，雷蛇凭借Sila进军路由器市场，Sila是一款旨在为游戏提供高速且可靠的Wi-Fi性能的游戏路由器。在CES 2020国际消费电子展上，该公司展示了该路由器的5G概念版本，即Sila 5G，依靠无线5G连接作为网络的来源，而不是传统的电缆。





与许多其他家用路由器不同，Sila 5G还配备了可充电电池，使其可以兼作移动热点，具有四个以太网端口。同时，Sila 5G还采用了雷蛇的FasTrack技术，这项技术可以自动分析路由器中的某些流量并确定其优先级。





除了5G路由器之外，雷蛇与英特尔合作，在CES2020大展上发布了雷蛇 Tomahawk 战斧桌面游戏系统。

07 小牛：两款电动摩托惊艳全场

CES开展第一天，小牛电动发布了全球首款自动驾驶三轮电动摩托车TQi以及首款小牛电动跨骑RQi。

RQi是小牛电动首款5G跨骑电动摩托车，外形上去掉导流罩，塑壳采用流线型设计；摇篮编织车架，具有更好的稳定性和操控性；同时选用ABS材质，方便拆装、有更多配色可能，可玩性高。作为跨骑式两轮摩托车，RQi重心居中，行驶更稳定。





在车辆性能方面，RQi在自主研发的第4代NIU Energy睿电 AI动力锂电系统科技基础上，采用松下高性能锂离子电芯，双电系统，续航里程超过130km，极速可达160km/h。

TQi是一款三轮电动摩托车，采用穿插式的半封闭设计语言、—体式的顶棚设计，流畅地衔接车头外饰，与大灯一起环绕进内饰中控区域形成储物空间，打破了外饰和内饰在形态和功能上的明显界限，车头轮眉由前脸向两侧放大，形成硬朗而富有张力的折线和折面，延续并且丰富了NIU的设计语言。





TQi配备了车距雷达，配合ADAS控制来车辆刹车、转向，ACC自适应巡航，并搭载预碰撞系统，自动泊车系统，车身拥有多处摄像头、传感器、雷达等，可以实现对车辆环境的360度监控，从而实现L2级别自动驾驶。

此外，TQi还配备双前轮自平衡系统，搭载全新平衡控制器，能够实时感应车体倾角，从而及时控制前轮的平衡杆伸缩，支持主动防倾倒和主动回正，使车体保持水平。

08 华米：新款智能耳塞和智能手表纷纷亮相

华米科技在CES 2020消费电子展上也发布了多款穿戴设备新品。其中包括一款可以智能助眠、检测睡眠数据的智能耳塞——Amazfit ZenBuds。





Amazfit ZenBuds是华米专门针对睡眠场景设计的智能耳塞。其采用了倾斜入耳设计，可以使耳塞与耳廓更牢固贴合，阻隔外界噪音，左右翻睡不易脱落。单耳的重量仅有1.78g，使用户在睡眠时的佩戴更加无感。

续航方面，Amazfit ZenBuds耳塞本体采用了微型的可充电扣式电池，单次使用可提供12个小时的睡眠续航。同时，还配有旋转式的充电收纳盒，可为耳塞提供7次的完整充电，增加了设备的续航时间和适用场景。

除了智能耳塞之外，华米还发布了Amazfit T-Rex智能手表。Amazfit T-Rex提供了5种表身配色，采用户外风格设计，造型硬朗，轮廓分明，力量感十足。Amazfit T-Rex采用SONY GPS芯片，配备了GPS+GLONASS双星定位芯片和指南针功能。





09 尼康：D780相机和P950长焦相机都亮相了

在CES 2020展会现场的尼康展台上，我们可以看到昨天刚刚发布的尼康D780全画幅单反相机和尼康P950长焦相机。

尼康官方称尼康D780为“轻盈版”的D850。相机搭载了2450万像素的全画幅传感器，同样采用了51点对焦系统，D780是实时取景下尼康首台加入了相位对焦系统的单反相机，具有273个可选对焦点；相机使用光学取景器拍摄时，最高连拍速度为7fps，实时取景下，可以实现12fps的静音快门拍摄。相机采用一体化结构，顶部和后盖采用镁合金材质，坚固耐用，密封性出色。





尼康D780具备4K 30P视频拍摄能力，搭载了3.2英寸翻转触控屏，还可以录制全高清 / 120p视频；此外，相机支持10bit 外录 N-Log和HLG HDR视频。相机国内定价为14800元，这一定价的确非常不错。

尼康P950相机在机身方面采用了1/2.3英寸的CMOS传感器，具有1605万有效像素，虽然是超长焦相机，但是P950具有5.5档的实际防抖效果。与上一代P900s相比，这一代主要改进了视频性能，增加了4K 30p的视频拍摄能力。相机售价5980元，将在今年2月份正式开售。





10 Segway：自动平衡车Segway S-Pod实现侏罗纪世界

Segway在CES现场展出了他们最新发布的根本不需要的站立自动平衡车Segway S-Pod。这款平衡电动车采用与传统的Segway基本相同的陀螺自平衡技术。但是与传统的Segway 通过向前，向后和向侧面倾斜来驱动不同，S-Pod通过座椅右侧的一个小操纵杆来控制方向。





Segway表示，S-Pod的灵感来自侏罗纪电影里面的陀螺车，最高速度可达到每小时40公里。S-Pod将于2020年第三季度首次亮相，并计划在2021年之后向公众出售。除了新款电动平衡车之外，Segway还在现场展出了多款电动车。

CES开展之后，势必还会给我们带来更多的惊喜，让我们共同期待第二天的展会的到来吧。



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