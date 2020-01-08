中关村在线消息：近日据悉，AMD推出了针对游戏本的RX 5700M、RX 5600M移动版显卡，规格不俗并有特殊功能加持。



AMD发布RX 5700M/RX 5600M笔记本显卡

RX 5700M的整体规格和桌面版RX 5700相当接近，36个计算单元，2304个流处理器，核心频率最高游戏1620MHz、加速1720MHz，搭配256-bit 8GB GDDR6显存，等效频率12GHz，功耗尚未公布。

RX 5600M自然就是RX 5600的移动版，也是36个计算单元、2304个流处理器，核心最高频率降至游戏1190MHz、加速1265MHz，搭配192-bit 6GB GDDR6显存，频率12GHz。

二者在搭配锐龙处理器的时候，都支持SmartShift技术，可根据实际工作负载，统一协调管理处理器、显卡的功耗分配，比如游戏的时候将更多空间留给显卡，而计算、内容创作的时候则让处理器放开手脚。

RX 5700M/5600M的最佳搭档应该是同样刚发布的、7nm工艺和Zen2架构的锐龙4000H系列，不过目前尚未有相关游戏本产品官宣。【7363745】

（文中图片来自互联网）



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