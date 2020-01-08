中关村在线消息：近日据悉，在CES 2020展会上，Razer将展出了一款被称为Razer Tomahawk 模块化完全可升级的游戏电脑，体积仅为10升。











CES 2020上 Razer 展出模块化台式游戏电脑

初次看到Razer Tomahawk像是一个外部GPU显卡盒，采用光滑的铝制和钢化玻璃盒，里面没有传统的主板或台式机CPU，而是一台Intel NUC Element模块化电脑，其中包含高达45W的Core i9-9980HK移动CPU，散热风扇，内存和存储插槽，Wi-Fi 6无线网卡，大量端口以及主板通常需要为的供电接头。



这种设计使Razer可以简单地设计机箱，提供电源，显卡，SSD，风扇和内存，并且预装操作系统。与英特尔的NUC 9 Extreme相比，“Razer Tomahawk”具有更大的标准SFX电源。

英特尔将通过亚马逊和新蛋等零售商分别销售Intel NUC Element模块化电脑，因此消费者可以在这些地方方购买，并将它们插入机箱当中。

Razer表示，完整的系统将于今年6月发货，虽然价格尚未确定，但起价略高于2,000美元，包括Core i7处理器、16GB内存，512GB SSD和未发布的RTX 20系列GPU。【7363738】

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