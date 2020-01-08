三星发布极致曲率带鱼屏：5120x1440 240Hz

中关村在线消息：据悉，在CES 2020上，三星展示了一款极致曲面带鱼屏显示器——Odyssey G9。







三星极致曲率带鱼屏显示器：5120x1440 240Hz

Odyssey G9搭载了一块49英寸大小的曲面屏，分辨率5120x1440相当于2个2K屏组合在一起，VA面板，240Hz刷新率，1ms响应时间，1000尼特亮度，支持G-Sync和FreeSync 2。



Odyssey G9最吸引人的特点是其采用了1000R曲率设计，目前市面上常见的曲面屏曲率都在1800R、1600R左右，1000R意味着显示器半径为1000mm，相较Odyssey G9，其他曲面屏真的如直屏一般。

凭借着1000R的弯曲度，Odyssey G9应该能带来比其他曲面显示器更多的沉浸感，三星也表示，人的外围视觉与曲率1000R紧密匹配，而且也经过了重新设计，可以为玩家提供全新的沉浸式体验。

外媒表示他们在现场得到了一些反馈——Odyssey G9的画面实在是太大了，在玩《堡垒之夜》时很难注意到屏幕上发生的所有事情。

Odyssey G9预计在今年晚些时候上市，众多媒体猜测其价格应该会相当昂贵。【7363735】

（文中图片来自互联网）

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