联发科天玑800处理器正式发布 7nm工艺+双模5G

中关村在线消息：去年11月份，联发科正式推出了天玑1000 5G旗舰芯片。时隔不到俩个月，联发科再次带来一款全新的5G芯片——天玑800。该芯片同样采用了7nm制程工艺，支持双模5G网络，主打中端市场。



联发科天玑800 5G芯片正式发布

据介绍，联发科天玑800采用了4*A76+4*A55的核心组合，最高频率均达到了2.0GHz，同时还集成了4个与天玑1000同规格的G77 GPU（天玑1000为9个）；此外，该芯片还支持支持90Hz刷新率、Full HD+分辨率屏幕。



首批搭载天玑800的手机将于上半年上市

关于5G方面，联发科天玑800支持G Sub-6GHz频段、5G SA/NSA双模组网、2G-5G四代蜂窝连接、动态频谱共享(DSS)技术、VoNR语音服务。同时，2CC载波聚合技术也使其信号覆盖范围扩大了30%以上。

联发科官方表示，首批搭载天玑800 5G芯片的手机将于今年上半年之前正式推出。【7363730】

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