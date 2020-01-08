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    联发科天玑800处理器正式发布 7nm工艺+双模5G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：去年11月份，联发科正式推出了天玑1000 5G旗舰芯片。时隔不到俩个月，联发科再次带来一款全新的5G芯片——天玑800。该芯片同样采用了7nm制程工艺，支持双模5G网络，主打中端市场。

    联发科天玑800处理器正式发布 7nm工艺+双模5G
    联发科天玑800 5G芯片正式发布

    据介绍，联发科天玑800采用了4*A76+4*A55的核心组合，最高频率均达到了2.0GHz，同时还集成了4个与天玑1000同规格的G77 GPU（天玑1000为9个）；此外，该芯片还支持支持90Hz刷新率、Full HD+分辨率屏幕。

    传联发科将向华为供应低端5G芯片
    首批搭载天玑800的手机将于上半年上市

    关于5G方面，联发科天玑800支持G  Sub-6GHz频段、5G  SA/NSA双模组网、2G-5G四代蜂窝连接、动态频谱共享(DSS)技术、VoNR语音服务。同时，2CC载波聚合技术也使其信号覆盖范围扩大了30%以上。

    联发科官方表示，首批搭载天玑800 5G芯片的手机将于今年上半年之前正式推出。【7363730】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：联发科天玑800处理器正式发布 7nm工艺+双模5Ghttp://news.zol.com.cn/736/7363730.html

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