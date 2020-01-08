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    红米手机Redmi K30（8GB/128GB/全网通/5G版）

    卢伟冰：Redmi K30 5G备货加快 周五新版本开售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，Redmi K30 5G版正式开售，并且在两个小时内全部售罄。Redmi红米品牌总裁卢伟冰表示，将加快其他内存版本和颜色的生产和备货，并且宣布将于本周五开启新一轮抢购，增加“花影惊鸿”配色版本。

    卢伟冰：Redmi K30 5G备货加快 周五新版本开售
    Redmi K30 5G版周五再次开售

    Redmi K30 5G版正面采用了一块6.67英寸双挖孔显示屏，屏幕刷新率为120Hz，前置相机为2000万像素+200万像素AI双摄；背部的相机采用了四摄方案，规格分别为6400万像素主摄+800万像素超广角+500万像素超微距+200万像素景深镜头。

    Redmi K30 5G版明日首销 120Hz屏幕+骁龙765G
    Redmi K30 5G首销两小时售罄

    核心方面，Redmi K30 5G版搭载了高通骁龙765G处理器，该芯片中集成了支持双模5G的基带，同时还配备了最高8GB+256GB存储组合；机身内置4500mAh大容量电池，支持30W疾速闪充，并兼容PD快充协议。

    价格方面，Redmi K30 5G 6GB+64GB版售价1999元，6GB+128GB版售价2299元，8GB+128GB版售价2599元，8GB+256GB版售价2899元。不过，该机近期仅提供了售价2599元的8GB+128GB一种存储版本。【7363716】

    （本文图片来自网络）

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