中关村在线消息：据悉，在今年的CES2020展会上，来自 Alpine、先锋、Jensen 和 JVC / Kenwood 等大牌厂商展示了新款 CarPlay / Android Auto 车载接收器。



Alpine等厂商在CES20展出新款CarPlay接收器

其中Alpine 厂家的 11 英寸电容式触控屏机型，其宣称是当前市面上最大的后市场产品，面积较 9 英寸机型增加了 49% 。

显示屏可悬停在仪表盘上，无需经过麻烦的改装，即可安装在大多数车辆中。其具有可调节的底座，并连接至传统的单 DIN 安装位上。

iLX-F411 的其它功能包括免 CD / DVD 插槽的无机械式设计。为了更好地匹配中控台的倾角和高度，它还提供了四组预设的仰角参数。

该产品支持蓝牙音乐播放、兼容 SiriusXM，提供了 USB-A 和 AUX 输入、HDMI 输入 / 输出端子、以及一个倒车影像输入接口。

在非 CarPlay 模式下工作时，iLX-F11 亦可自定义用户界面，其中包含了 22 种小部件。Alpine 称这款新品将于 2020 年 6 月在美上市，建议零售价为 1200 美元（8333 RMB）。

该厂商还提供了两款 9 英寸车载信息娱乐系统，型号为 ILX-F309 和 ILX-F259，售价分别为 800 / 1200 美元（5555 / 8333 RMB）。【7363711】

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