传三星Galaxy Fold 2将搭载骁龙855 不支持5G

中关村在线消息：近日，三星官方正式宣布将于2月11日召开“Galaxy Unpacked 2020”活动。预计三星将会在会议上推出新一代折叠屏手机——Galaxy Fold 2，外媒最新爆料显示，该机可能将搭载骁龙855处理器。



三星Galaxy Fold 2或搭载骁龙855处理器

爆料者还透露，三星Galaxy Fold 2居中打孔式的前置摄像头为1000万像素。此外，之前还有韩媒表示，该机专门针对LTE 4G网络推出，因此不会支持5G。结合目前已知爆料来看，三星新一代折叠屏手机确有可能会搭载骁龙855处理器。



网曝三星Galaxy Fold 2最新渲染图

据此前消息，三星Galaxy Fold 2确认将采用之前曝光的真机图相同的设计，其采用了类似MOTO Razer的翻盖设计，主屏为一块居中挖孔的折叠显示屏，同时在外部的正面还配备了一块尺寸非常小的副屏以显示日期时间等信息。【7363598】

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