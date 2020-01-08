    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone SE 2（全网通）

    iPhone SE2渲染图再曝 磨砂玻璃+不锈钢边框

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据此前多方爆料，苹果将会在今年3月份发布iPhone SE的继任机型。传闻称，该机将会被命名为“iPhone SE2”或“iPhone 9”。近日，有外媒曝光了该机的最新版本3D渲染图。

    iPhone SE2渲染图再曝 磨砂玻璃+不锈钢边框
    网曝iPhone SE2最新渲染图

    从渲染图来看，iPhone SE2的整体设计与之前的爆料基本相符，将采用类似iPhone 8的设计。正面配备一块4.7英寸LCD显示屏，同时保留了大额头/下巴和Touch ID Home键的设计。

    iPhone SE2渲染图再曝 磨砂玻璃+不锈钢边框
    iPhone SE2将采用磨砂背壳+不锈钢

    值得注意的是，此次爆料者还透露，Phone SE2可能会采用iPhone 11 Pro系列上的磨砂玻璃背板，同时还会配备不锈钢材质的高亮边框，整机的质感将会有很大的提升。

    iPhone SE2渲染图再曝 磨砂玻璃+不锈钢边框
    iPhone SE2起售价会在三千元左右

    其他方面，iPhone SE2核心将搭载A13处理器，提供3GB+64/128GB存储规格；机身内置2000mAh电池，且支持IP68级防水以及无线充电，配备Lightning数据线，预计售价为399美元（约2813元）。【7363588】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone SE2渲染图再曝 磨砂玻璃+不锈钢边框http://news.zol.com.cn/736/7363588.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7363588.html report 764 中关村在线消息：据此前多方爆料，苹果将会在今年3月份发布iPhone SE的继任机型。传闻称，该机将会被命名为“iPhone SE2”或“iPhone 9”。近日，有外媒曝光了该机的最新版本3D渲染图。网曝iPhone SE2最新渲染图从渲染图来看，iPhone SE2的整体设计与之前的爆料基本相符...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：iPhone SE2渲染图再曝
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    苹果 iPhone SE 2相关文章

    明年5款新iPhone详细参数/价格曝光 起步价不足三千

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错