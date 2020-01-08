iPhone SE2渲染图再曝 磨砂玻璃+不锈钢边框

中关村在线消息：据此前多方爆料，苹果将会在今年3月份发布iPhone SE的继任机型。传闻称，该机将会被命名为“iPhone SE2”或“iPhone 9”。近日，有外媒曝光了该机的最新版本3D渲染图。



网曝iPhone SE2最新渲染图

从渲染图来看，iPhone SE2的整体设计与之前的爆料基本相符，将采用类似iPhone 8的设计。正面配备一块4.7英寸LCD显示屏，同时保留了大额头/下巴和Touch ID Home键的设计。



iPhone SE2将采用磨砂背壳+不锈钢

值得注意的是，此次爆料者还透露，Phone SE2可能会采用iPhone 11 Pro系列上的磨砂玻璃背板，同时还会配备不锈钢材质的高亮边框，整机的质感将会有很大的提升。



iPhone SE2起售价会在三千元左右

其他方面，iPhone SE2核心将搭载A13处理器，提供3GB+64/128GB存储规格；机身内置2000mAh电池，且支持IP68级防水以及无线充电，配备Lightning数据线，预计售价为399美元（约2813元）。【7363588】

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