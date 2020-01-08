早报：iPhone9渲染图流出 雷蛇发布5G概念路由器

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

最近时至年末，各位行业大佬开始参加各种年会，他们也开始谈到了近一年的轶事。

周鸿祎称王思聪是他学生 教了他三个小时打枪





360公司创始人、董事长兼CEO周鸿祎在昨晚举行“老周饭局”，宴请年度人气开发者。席间，周鸿祎谈到自己曾教王思聪打枪。周鸿祎谈到，“他（王思聪）原来打过枪，属于野着玩，瞎打。我上去教他打了三个小时手枪，进步很快。我专攻手枪，我手枪打得好。”



各种传言都表示，iPhone SE后继机今年将推出，现在更多的消息流出了。

iPhone SE后继机渲染图流出 与iPhone 8类似





有传言显示，苹果正在准备iPhone SE的后继产品，该产品可能称为iPhone SE 2，但也有消息称该机命名为iPhone 9。现在iGeeksBlog跟@OnLeaks基于工厂CAD联合制作了该机的渲染图，从渲染图来看，该机跟iPhone 8很像，保留了Touch ID Home键，同时额头和下巴都很宽，正面是一块4.7英寸LCD显示屏。



此前联发科曾确认天玑800的存在，现在他们在CES上正式公开了这款5G处理器。

联发科5G处理器天玑800发布 面向中端市场





此前联发科承诺在2020年国际消费电子展（CES 2020）上推出新产品，现在基于7纳米工艺的天玑800 SoC正式问世，将为中端智能手机带来5G连接。联发科称，搭载天玑800处理器的第一批手机将在2020年上半年之前上市。

在这次的CES 2020上，雷蛇也给我们带来了惊喜。

雷蛇发布5G概念路由器 可做移动热点





早在2018年，雷蛇凭借Sila进军路由器市场，Sila是一款旨在为游戏提供高速且可靠的Wi-Fi性能的游戏路由器。在CES 2020国际消费电子展上，该公司展示了该路由器的5G概念版本，即Sila 5G，依靠无线5G连接作为网络的来源，而不是传统的电缆。



国产Model 3昨天正式交付，而特斯拉的股票也因此得到加持。



国产Model 3交付后 特斯拉股票大涨2.18%





美国时间1月7日特斯拉股票开盘后大涨2.18%，报461.40美元。目前，特斯拉市值为828.98亿美元。1月7日，特斯拉在上海临港超级工厂生产的Model 3电动车正式对外交付。在1月7日下午举办的交付仪式上，特斯拉创始人兼CEO出席活动并向10位公众用户交付新车。

近期一些传闻表示富士康取消了在印度的建厂，富士康也出面回应了这一传闻。



富士康回应取消印度建厂：此说法不实





近日有外媒称印度马哈拉施特拉邦工业部长苏巴什·德赛（Subhash Desai）称由于富士康与苹果公司的内部纠纷，导致富士康在印度投资50亿美元建厂的交易无法进行。对此，富士康方面回应称，该说法为错误不实说法。目前，富士康配合主要客户在当地生产进行一切顺畅。

有关宜居星球的话题是人们一直关心的话题，现在NASA在这个问题上有了突破。

NASA发现宜居星球 距地球约100光年





近日，美国国家航空航天局称“行星猎人”（TESS）卫星发现一颗地球大小的行星，名为TOI 700d，距地球约100光年，该星球上可能存在液态水，这也是TESS发现的第一个潜在宜居星球。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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