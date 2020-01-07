今日头条发2019年度报告 1825万用户首次发布内容

中关村在线消息：今日头条正式发布《2019今日头条年度数据报告》，在报告中显示，报告数据显示，2019年，头条创作者全年共发布内容4.5亿条，累计获赞90亿次。其中，有1825万人是首次在头条上发布内容。

另外头条搜索正式上线后，被搜索最多的关键词是“国庆大阅兵”，2019年有1825万用户首次在头条上发布内容，114款国家级贫困县农产品通过信息流动走出大山。

头条成通用信息平台，90后最爱搜“剁椒鱼头的做法”

今日头条上线以来，围绕内容体裁和分发方式两个维度不断丰富，至今已衍生出图文、视频、问答、微头条、专栏等多种内容形式。报告基于2019年用户行为数据，对多体裁内容的阅读创作习惯进行了刻画。

数据显示，“国庆大阅兵”是被搜索最多的关键词。不同年龄段用户的搜索偏好也不尽相同，90后更关注美食，喜欢搜“剁椒鱼头的做法”；80后更关注放松娱乐，喜欢搜“郭德纲于谦相声”；70后搜索最多的关键词是“天气预报三天”；60后搜索最多的关键词是“退休养老金计算公式”。

搜索是对未知世界的探索，问答，同样是满足好奇心的方式之一。报告指出，2019年头条上产生的问答超过1.5亿个，有近10万个问题都得到了100条以上的回答。在所有问答中，上海是被提问的最多的城市，有928724个问题都和它相关。

内容创作方面，报告显示，优质内容在头条上得到了激励和回报。2019年以来，创作者总收入达到46亿，有12万篇文章和1.4万名创作者获得了今日头条青云计划奖励。值得一提的是，在创作者人均年收入省份排名TOP5中，黑吉辽三省纷纷入围，吉林省位居第一。

今日头条CEO朱文佳曾表示，头条的目标是“打造人人都可以使用的、支持多种分发方式和内容体裁的通用信息平台”，从而来帮助人们看到更大的世界。

通过数据报告发现，头条确实成为了一些用户“学习”和看世界的工具：有近1200万人，在2019年1月1日那天，通过直播观看了“天安门举行2019新年升旗仪式”；也有人在头条上用专栏学习商业财经、亲子教育知识。购买专栏最多的省份TOP5则分别是，广东、江苏、浙江、山东、北京。

信息流动创造价值，帮助1.2万个家庭团圆

报告还首次公布了头条寻人、扶贫公益等项目的最新进展，从另一个角度解读了信息流动为用户带来的价值。

报告显示，通过基于地理位置的精准信息推送技术，头条寻人累计弹窗寻人线索100434次，截至2019年帮助12000个家庭团圆，包含4837位老人，1123位未成年人。找回年龄最大的走失者101岁，年龄最小的走失者仅有3个月。除寻找走失者之外，头条寻人还拥有“两岸寻亲”、“寻找烈士后人”、“无名患者寻亲”等多元化寻人项目，并在2019年发起“亲情守护计划”，让信息在更多移动互联网平台间流动，帮助更多需要回家的人。

贫困地区山货难卖的困境，也被信息流动所打破。2019年，今日头条通过“山货上头条”助农项目，让三农信息找到需要的人，吸引近55万名用户共同参与消费扶贫，帮助114个国家级贫困县山货走出大山。

感光计划则通过信息分发，以摄影公益的方式帮助了9个大病群体，6个扶贫项目和1个环保项目。该项目联合全国优秀摄影师，用1477组图片故事讲述了大病家庭的艰难治疗过程，联合公益组织为1343个家庭募集爱心救助资金。

今日头条年度报告相关负责人表示，2019年，有人因头条重拾写作信心，有人在这里扩大了视野，也有家庭因为头条而团圆，因信息普惠而摆脱贫困，获得帮助。未来一年，头条仍会不断完善内容生态，提高信息分发效率，用通用信息平台，帮助用户看见更大的世界。

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