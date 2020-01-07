晚报：小米10 Pro渲染图曝光 索尼发布VISION-S车型

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

三星折叠屏新机价格下来了 然而不支持5G





据韩国媒体消息，三星公司明年即将推出翻盖的折叠屏新机。这款新机的售价远远低于人们的预期，极有可能不足6000元。不过，韩国媒体也表示，这款可折叠手机并不支持5G。目前，三星已经在与韩国本土运营商在沟通，希望能够这款手机上市之后能够进一步的铺开。



Z点评：三星对于折叠屏手机，似乎有着一些偏爱。

realme X50 5G手机正式发布 120Hz屏+骁龙765G





今天下午，realme X50 5G手机在北京正式发布，这也是realme品牌旗下首款5G手机。该机搭载了高通骁龙765G 5G芯片，支持双模多频段5G网络连接。realme X50正面采用了一块分辨率为2400*1080的6.67英寸双挖孔显示屏，且支持最高120Hz刷新率。价格方面，realme X50共推出了四个不同的版本，起售价为2499元。

Z点评：5G手机在最近一年里，价格在逐渐的亲民。

索尼发布VISION-S车型 配备33个传感器





今天上午索尼召开了他们的CES2020展前发布会。除了有关PS5的消息之外，索尼还意外发布了一款概念车型VISION-S。这款概念车周围具备 33 个传感器，内部仪表盘至中控台为一整块纵向显示大屏，内置智能系统模块。与此同时，索尼还在现场展示了汽车的电池盖，上面印有SONY的LOGO。

Z点评：索尼造车，或许是CES2020开展前最大的一个惊喜。

FF91真车现身CES2020 预计国内售价为200万元





贾跃亭在海外打造的FF 91概念车今日在CES 2020亮相。现场的工程师表示，此次展示的工程车将与即将开售的量产版十分接近。同时，Faraday Future全球CEO毕福康还透露，该车的的售价为200万元人民币。



Z点评：FF91是造出来了，但跟贾跃亭也开始没什么关系了。

Alienware要进军掌机？Concept UFO亮相CES





在CES2020期间，Alienware带来了一款名为Concept UFO的原型机。Concept UFO是一台完整的Windows 10游戏PC，自带一块8英寸的1200p显示屏，其他的CPU和显卡等硬件配置信息不详。

在外观设计上，Concept UFO显然是收到了任天堂Switch的启发，两个可拆卸手柄，并可以组合成一只常规手柄，还有一个底座可以将画面投射到外部显示设备上。不过，Alienware似乎短时间内并不打算生产该设备。

Z点评：Alienware这种尝试好坏不谈，或许也是暗合了一些用户希望Switch能提升机能的想法。

特斯拉Model Y中国项目启动 马斯克出席





今天下午特斯拉上海工厂制造的Model 3向社会车主交付。特斯拉创始人艾隆·马斯克也出席了这次交付仪式，并宣布在中国制造Model Y的项目正式启动。Model Y车型是特斯拉在2019年3月份正式推出的一款紧凑型SUV。其整体采用了与Model 3类似的设计与配置。

Z点评：从这一步的动作来看，马斯克对于上海超级工厂非常满意。







近日，知名爆料人@Ben Geskin曝光了小米10 Pro核心参数及最新渲染图。小米10 Pro整体外观依然延续了小米9部分设计，其正面采用一块6.5英寸的曲面打孔OLED显示屏，并支持90Hz刷新率；背部则依然为左上角竖置排列相机模组，其中主摄为1.08亿像素传感器，其余三摄的具体规格尚未曝光。

Z点评：小米10的更多消息，或许离我们不远了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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