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    realme手机realme X50（8GB/128GB/全网通/5G版）

    realme X50 5G手机正式发布 120Hz屏+骁龙765G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今天下午，realme X50 5G手机在北京正式发布，这也是realme品牌旗下首款5G手机。该机搭载了高通骁龙765G 5G芯片，支持双模多频段5G网络连接。

    realme X50 5G手机正式发布 120Hz屏+骁龙765G
    realme X50正式发布

    据介绍，realme X50正面采用了一块分辨率为2400*1080的6.67英寸双挖孔显示屏，且支持最高120Hz刷新率；前置双摄分别为3200万+800万超广角双摄，后置相机为6400万像素主摄（三星GW1）+800万超广角+1300万长焦+200万微距镜头。

    realme X50 5G手机正式发布 120Hz屏+骁龙765G
    realme X50搭载了骁龙765G 5G芯片

    配置方面，realme X50搭载了高通新一代高通骁龙765G 5G芯片，该芯片采用了7nm+EUV制程工艺，整体功耗降低35%；同时，还配备了8GB+128GB、6GB+256GB、12GB+256GB三个存储版本；机身内置4200mAh大电池，采用了VOOC 4.0增强版技术，支持30W快充规格。

    realme X50 5G手机正式发布 120Hz屏+骁龙765G
    realme X50首发realme UI系统

    此外，realme X50还将首发全新的手机系统——realme UI。该系统支持闪回键、自定义图标调节；还支持5G、2.4Ghz-WIFI、5Ghz-WIFI三路并发功能，可实现5G+双WiFi双通道同时在线，以及2.4Ghz+5Ghz双WiFi同时在线等功能。

    realme X50 5G手机正式发布 120Hz屏+骁龙765G
    realme X50售价公布

    价格方面，realme X50共推出了四个不同的版本，其中8GB+128GB版售价为2499元、6GB+256GB售价为2699元、12GB+256GB售价为2999元，深泽直人大师版售价为3099元。【7363022】

    （本文图片来自网络）

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